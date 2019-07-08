2019-07-08T11:47:33+03:00
Общество

Грубые нарушения в магазинах Липецка: мясо без срока годности, рыба на жарком прилавке и протухшие креветки

В дела предпринимателей пришлось вмешаться прокуратуре
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
В магазинах Липецка прокуратура выявила грубые нарушенияВ магазинах Липецка прокуратура выявила грубые нарушенияФото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

В Липецке прошли рейды по магазинам, торгующим мясной и рыбной продукцией в Правобережном районе. В ходе проверок Прокуратура выявила грубые нарушения. Так, в одном из магазинов на мясной продукции не был указан изготовитель, дата выработки, условия хранения и сроки годности. Кроме того, мясо выложили на неохлаждаемый прилавок при плюсовой температуре в помещении.

Проверяющие также обнаружили упаковки варено-мороженых креветок. Условия их хранения были просто ужасными. Они находились в подсобном помещении, где было около +16 градусов. Когда как хранить креветки следует при температуре -18 градусов. С таким же нарушением температурного режима хранились упаковки цыплят-бройлеров.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в отношении директора магазина возбудили дела об административных правонарушениях по ч.1 ст. 14.43 КоАП РФ "Нарушение продавцом требований технических регламентов" и по ч.1 ст.10.6 КоАП РФ "Нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил". Директора оштрафовали на 13 тыс. рублей. Еще двух работников магазина привлекли к дисциплинарной ответственности. Все выявленные нарушения устранили.

Еще нескольких безответственных предпринимателей сотрудники прокуратуры встретили на Сокольском рынке. Один из бизнесменов хранил малосоленую сельд на неохлажденном прилавке при температуре +24 градусов. Производитель определил температуру хранения от -5 до +6 градуса. Аналогичные нарушения зафиксировали и у других предпринимателей. В итоге прокурор возбудил 4 административных дела. Вынес 3 представления. 2 сотрудников привлекли к дисциплинарной ответственности. Все нарушения предприниматели устранили.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Итоги юбилейной X ежегодной премии «Права потребителей и качество обслуживания»
Современный тип рыночных взаимоотношений классифицируется как рынок потребителей, что подразумевает под собой прежде всего высокий уровень потребительских ожиданий от компаний-производителей
"Мне их отдали чуть ли не голыми": исповедь 37-летнего приемного отца, воспитывающего четверых детей
В День семьи, любви и верности многодетный отец Антон Рубин рассказывает, как он работал волонтером и не мог спокойно смотреть, как разлучают родных братьев и сестер
«Звонили, не звонили – никого не проймешь»: красноярка, которой удалось лично пообщаться с президентом, рассказала, как выполняют его поручение
Ксения Бессонова попала на Прямую линию, чтобы пожаловаться на отсутствие в своем микрорайоне школ и парков [фото, видео]
Новости 24
Во вторник 5 улиц Липецка останутся без света, 4 - без холодной воды
В Липецке браконьер сетью выловил рыбы на 30000 рублей
В зоопарке Липецка родился 10-ый зубренок
Магистров ВГУ поздравили с окончанием вуза
До середины июля липчанам запретили появляться в лесах
На двух улицах Липецка появились новые "лежачие полицейские"
В Липецке приступили к благоустройству Нижнего парка
«Ребенок до сих пор в коме»: следователи начали проверку после сообщения липчанки о неудачных родах
В Липецке черная иномарка проехала на красный
В Липецке ищут мужчину, пропавшего в Курской области
В Липецке из пожара эвакуировали 20 человек, пострадал грудной ребенок
Под Липецком подросток без прав на «Калине» вылетел в кювет – водитель и школьница в больнице
У липчанина из квартиры украли 30 бутылок водки
Под Липецком мужчина облил горючей смесью любовницу и поджег
Женщина под Липецком нашла два огромных гриба
Известный политик Никита Исаев проведет несколько встреч в Липецке
В Липецкой области под суд отправится парень-уклонист
В Липецке продолжаются поиски 24-летнего Сергея Чекрыжова
В понедельник 7 улиц Липецка останутся без воды, 3 - без света
В Липецке задержали мужчин, выращивающих наркотики у себя дома
В Липецке на улице Катукова грузовик "притерся" к автобусу
В Липецке из-за газового баллона рухнул и загорелся частный дом
В Археологическом парке Аргамач проходит четвертый межрегиональный фестиваль фолк-музыки «Вереск»
В Липецке иномарка въехала под грузовик