Грубые нарушения в магазинах Липецка: мясо без срока годности, рыба на жарком прилавке и протухшие креветки

В Липецке прошли рейды по магазинам, торгующим мясной и рыбной продукцией в Правобережном районе. В ходе проверок Прокуратура выявила грубые нарушения. Так, в одном из магазинов на мясной продукции не был указан изготовитель, дата выработки, условия хранения и сроки годности. Кроме того, мясо выложили на неохлаждаемый прилавок при плюсовой температуре в помещении.

Проверяющие также обнаружили упаковки варено-мороженых креветок. Условия их хранения были просто ужасными. Они находились в подсобном помещении, где было около +16 градусов. Когда как хранить креветки следует при температуре -18 градусов. С таким же нарушением температурного режима хранились упаковки цыплят-бройлеров.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в отношении директора магазина возбудили дела об административных правонарушениях по ч.1 ст. 14.43 КоАП РФ "Нарушение продавцом требований технических регламентов" и по ч.1 ст.10.6 КоАП РФ "Нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил". Директора оштрафовали на 13 тыс. рублей. Еще двух работников магазина привлекли к дисциплинарной ответственности. Все выявленные нарушения устранили.

Еще нескольких безответственных предпринимателей сотрудники прокуратуры встретили на Сокольском рынке. Один из бизнесменов хранил малосоленую сельд на неохлажденном прилавке при температуре +24 градусов. Производитель определил температуру хранения от -5 до +6 градуса. Аналогичные нарушения зафиксировали и у других предпринимателей. В итоге прокурор возбудил 4 административных дела. Вынес 3 представления. 2 сотрудников привлекли к дисциплинарной ответственности. Все нарушения предприниматели устранили.