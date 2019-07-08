2019-07-08T15:37:56+03:00
Общество

«Кибервызов»: «Ростелеком» предлагает студентам выйти на новый уровень

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«Ростелеком» и его дочерняя компания «Ростелеком-Солар» проведут для студентов российских вузов онлайн-соревнования по информационной безопасности «Кибервызов: Новый уровень». Победители примут участие в образовательной программе по информационной безопасности и пройдут стажировку в крупнейшем российском центре мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC.

Состязания пройдут в два этапа. Первый — онлайн-соревнование по информационной безопасности — продлится сутки. Ключевая тема: защита автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУ ТП). Студенты будут решать задачи по компьютерной криминалистике, криптографии, реверс-инжинирингу и веб-безопасности.

Оценивать работы будет автоматизированная система динамического скоринга: чем больше участников решит задачу, тем меньше будет ее «стоимость». Рейтинг участников будет обновляться в режиме реального времени на сайте соревнования.

На втором этапе 60 студентов, набравших максимальное количество баллов, пройдут скайп-интервью с экспертами «Ростелеком-Солар». По результатам отбора 40 финалистов отправятся в сентябре в образовательный центр «Сириус» в Сочи на обучение по кибербезопасности.

Образовательная программа включает теоретические и практические занятия в сферах обеспечения безопасности автоматизированных систем, уязвимости веб-приложений, вирусологии, реверс-инжиниринга и форензики. Лекции прочтут ведущие эксперты отрасли информационной безопасности и сотрудники «Ростелеком-Солар». Они представят реальные кейсы, связанные с вопросами защиты корпоративной и банковской инфраструктур, расскажут о правовых аспектах обеспечения информационной безопасности, поделятся лучшими практиками выявления, анализа и расследования кибератак.

«В России существует колоссальный спрос на экспертов по информационной безопасности, и “Ростелеком” реализует важную миссию по созданию кадрового резерва и помощи талантливым ребятам в их профессиональном развитии. Мы стремимся создать цепочку взаимодействия “школа — вуз — работодатель”, которая позволит подготовить по-настоящему высококлассных специалистов в сфере информационной безопасности. Для студентов такие образовательные проекты, как “Сириус”, — отличная возможность реализовать себя в профессии, начав карьеру в компании, лидирующей на российском рынке информационной безопасности», — отметил вице-президент ПАО «Ростелеком» по информационной безопасности Игорь Ляпунов.

Для участия в соревнованиях необходимо до 19 июля зарегистрироваться на сайте https://cyberchallenge.rt.ru. Испытать себя смогут студенты 18–22 лет, увлекающиеся программированием и кибербезопасностью.

Онлайн-этап соревнований пройдет 20–21 июля, скайп-интервью с финалистами — 22–24 июля. Результаты будут опубликованы 26 июля на сайте соревнования.

Онлайн-версия образовательной программы появится в открытом доступе осенью. Пройти обучение в области подготовки специалистов по кибербезопасности смогут все желающие.

Реклама Фото предоставлено «Ростелеком»

ИСТОЧНИК KP.RU

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