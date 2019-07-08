2019-07-08T19:19:56+03:00
Общество

С Днем семьи, любви и верности поздравили ветеранов в Липецком УМВД

Для сотрудников органов внутренних дел Липецка организовали праздничный концерт [фото, видео]
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
День семьи, любви и верности в УМВД России по Липецкой областиДень семьи, любви и верности в УМВД России по Липецкой областиФото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

Очень трогательное и светлое мероприятие состоялось в этот понедельник, 8 июля, в УМВД России по Липецкой области. В День семьи, любви и верности там чествовали сотрудников органов внутренних дел, которые уже много десятилетий идут рука об руку со своими супругами. Почетные дипломы "За сохранение семейных традиций" вручили семьям Сальновых, Смольяниновых, Покидовых и Ханыковых.

День семьи, любви и верности в УМВД России по Липецкой области Фото: Юлия КЛЮЕВА

День семьи, любви и верности в УМВД России по Липецкой областиФото: Юлия КЛЮЕВА

Игорь и Анна Сальновы прожили в браке 50 лет. Игорь Сальнов 25 лет проработал в уголовном розыске. Анна Сальнова - 18 лет в дежурной части. Они познакомились в 1968 году. Тогда у Игоря Николаевича уже была девушка в Москве. Он даже собирался на ней жениться. Но судьба распорядилась иначе. В один из ноябрьских вечеров друг уговорил его сходить на танцы. Там он познакомился с Анной Михайловной.

День семьи, любви и верности в УМВД России по Липецкой области Фото: Юлия КЛЮЕВА

День семьи, любви и верности в УМВД России по Липецкой областиФото: Юлия КЛЮЕВА

- Я тогда в первый раз пошла на танцы, - поделилась с "КП-Липецк" Анна Сальнова. - В тот вечер он проводил меня до общежития и сказал "ты будешь моей женой". Да, прямо в первый день знакомства. А в январе 1969 года мы стали семьей. В октябре родилась дочь Лариса. А через 14 лет - Оля. Секрет семейного счастья - в женщине. Нужно сглаживать конфликты, обязательно прощать. У меня мягкий характер, а у него сложный. Он у нас в семье всегда на первом месте. Лучший кусочек папе. Вот так у нас заведено. Игорь всегда был рядом. Самые сложные моменты мы переживали вместе.

День семьи, любви и верности в УМВД России по Липецкой области Фото: Юлия КЛЮЕВА

День семьи, любви и верности в УМВД России по Липецкой областиФото: Юлия КЛЮЕВА

День семьи, любви и верности в УМВД России по Липецкой области Фото: Юлия КЛЮЕВА

День семьи, любви и верности в УМВД России по Липецкой областиФото: Юлия КЛЮЕВА

С праздником присутствующих поздравил врио начальника УМВД России по Липецкой области полковник полиции Александр Мельниченко. А клирик Христо-Рождественского кафедрального собора Владимир Максимчук рассказал о святых Петре и Февронии, о подвиге любви и служении ближнему. А после подарил семьям иконы.

Ветеранов ОВД поздравили с Днем семьи, любви и верности в Липецке.

День семьи, любви и верности в УМВД России по Липецкой области Фото: Юлия КЛЮЕВА

День семьи, любви и верности в УМВД России по Липецкой областиФото: Юлия КЛЮЕВА

День семьи, любви и верности в УМВД России по Липецкой области Фото: Юлия КЛЮЕВА

День семьи, любви и верности в УМВД России по Липецкой областиФото: Юлия КЛЮЕВА

День семьи, любви и верности в УМВД России по Липецкой области Фото: Юлия КЛЮЕВА

День семьи, любви и верности в УМВД России по Липецкой областиФото: Юлия КЛЮЕВА

Также перед собравшимися выступили творческие коллективы Липецка. А на большом экране показали фото из семейных альбомов ветеранов ОВД: свадебные снимки, фотографии детей, внуков, памятных событий. Безусловно, это был самый лирический момент концерта.

День семьи, любви и верности в УМВД России по Липецкой области Фото: Юлия КЛЮЕВА

День семьи, любви и верности в УМВД России по Липецкой областиФото: Юлия КЛЮЕВА

День семьи, любви и верности в УМВД России по Липецкой области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Итоги юбилейной X ежегодной премии «Права потребителей и качество обслуживания»
Современный тип рыночных взаимоотношений классифицируется как рынок потребителей, что подразумевает под собой прежде всего высокий уровень потребительских ожиданий от компаний-производителей
"Мне их отдали чуть ли не голыми": исповедь 37-летнего приемного отца, воспитывающего четверых детей
В День семьи, любви и верности многодетный отец Антон Рубин рассказывает, как он работал волонтером и не мог спокойно смотреть, как разлучают родных братьев и сестер
«Звонили, не звонили – никого не проймешь»: красноярка, которой удалось лично пообщаться с президентом, рассказала, как выполняют его поручение
Ксения Бессонова попала на Прямую линию, чтобы пожаловаться на отсутствие в своем микрорайоне школ и парков [фото, видео]
Новости 24
Во вторник 5 улиц Липецка останутся без света, 4 - без холодной воды
В Липецке браконьер сетью выловил рыбы на 30000 рублей
В зоопарке Липецка родился 10-ый зубренок
Магистров ВГУ поздравили с окончанием вуза
До середины июля липчанам запретили появляться в лесах
На двух улицах Липецка появились новые "лежачие полицейские"
В Липецке приступили к благоустройству Нижнего парка
«Ребенок до сих пор в коме»: следователи начали проверку после сообщения липчанки о неудачных родах
В Липецке черная иномарка проехала на красный
В Липецке ищут мужчину, пропавшего в Курской области
В Липецке из пожара эвакуировали 20 человек, пострадал грудной ребенок
Под Липецком подросток без прав на «Калине» вылетел в кювет – водитель и школьница в больнице
У липчанина из квартиры украли 30 бутылок водки
Под Липецком мужчина облил горючей смесью любовницу и поджег
Женщина под Липецком нашла два огромных гриба
Известный политик Никита Исаев проведет несколько встреч в Липецке
В Липецкой области под суд отправится парень-уклонист
В Липецке продолжаются поиски 24-летнего Сергея Чекрыжова
В понедельник 7 улиц Липецка останутся без воды, 3 - без света
В Липецке задержали мужчин, выращивающих наркотики у себя дома
В Липецке на улице Катукова грузовик "притерся" к автобусу
В Липецке из-за газового баллона рухнул и загорелся частный дом
В Археологическом парке Аргамач проходит четвертый межрегиональный фестиваль фолк-музыки «Вереск»
В Липецке иномарка въехала под грузовик