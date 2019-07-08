С Днем семьи, любви и верности поздравили ветеранов в Липецком УМВД

Очень трогательное и светлое мероприятие состоялось в этот понедельник, 8 июля, в УМВД России по Липецкой области. В День семьи, любви и верности там чествовали сотрудников органов внутренних дел, которые уже много десятилетий идут рука об руку со своими супругами. Почетные дипломы "За сохранение семейных традиций" вручили семьям Сальновых, Смольяниновых, Покидовых и Ханыковых.

День семьи, любви и верности в УМВД России по Липецкой областиФото: Юлия КЛЮЕВА

Игорь и Анна Сальновы прожили в браке 50 лет. Игорь Сальнов 25 лет проработал в уголовном розыске. Анна Сальнова - 18 лет в дежурной части. Они познакомились в 1968 году. Тогда у Игоря Николаевича уже была девушка в Москве. Он даже собирался на ней жениться. Но судьба распорядилась иначе. В один из ноябрьских вечеров друг уговорил его сходить на танцы. Там он познакомился с Анной Михайловной.

День семьи, любви и верности в УМВД России по Липецкой областиФото: Юлия КЛЮЕВА

- Я тогда в первый раз пошла на танцы, - поделилась с "КП-Липецк" Анна Сальнова. - В тот вечер он проводил меня до общежития и сказал "ты будешь моей женой". Да, прямо в первый день знакомства. А в январе 1969 года мы стали семьей. В октябре родилась дочь Лариса. А через 14 лет - Оля. Секрет семейного счастья - в женщине. Нужно сглаживать конфликты, обязательно прощать. У меня мягкий характер, а у него сложный. Он у нас в семье всегда на первом месте. Лучший кусочек папе. Вот так у нас заведено. Игорь всегда был рядом. Самые сложные моменты мы переживали вместе.

День семьи, любви и верности в УМВД России по Липецкой областиФото: Юлия КЛЮЕВА

День семьи, любви и верности в УМВД России по Липецкой областиФото: Юлия КЛЮЕВА

С праздником присутствующих поздравил врио начальника УМВД России по Липецкой области полковник полиции Александр Мельниченко. А клирик Христо-Рождественского кафедрального собора Владимир Максимчук рассказал о святых Петре и Февронии, о подвиге любви и служении ближнему. А после подарил семьям иконы.

Ветеранов ОВД поздравили с Днем семьи, любви и верности в Липецке.

День семьи, любви и верности в УМВД России по Липецкой областиФото: Юлия КЛЮЕВА

День семьи, любви и верности в УМВД России по Липецкой областиФото: Юлия КЛЮЕВА

День семьи, любви и верности в УМВД России по Липецкой областиФото: Юлия КЛЮЕВА

Также перед собравшимися выступили творческие коллективы Липецка. А на большом экране показали фото из семейных альбомов ветеранов ОВД: свадебные снимки, фотографии детей, внуков, памятных событий. Безусловно, это был самый лирический момент концерта.

День семьи, любви и верности в УМВД России по Липецкой областиФото: Юлия КЛЮЕВА