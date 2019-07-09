Игорь Артамонов посетил авиабазу Хмеймим в Сирии

Врио главы администрации Липецкой области посетил авиабазу Хмеймим в Сирийской Арабской Республике. Вместе с Игорем Артамоновым в Сирию приехали глава города Липецка Евгения Уваркина и депутат Госдумы РФ, Герой России Владимир Богодухов. Игорь Артамонов встретился с начальником Липецкого авиацентра, заместителем командующего группировкой войск (сил) по ВКС генерал-лейтенантом Юрием Сушковым.

На территории авиабазы регулярно несут службу военнослужащие Липецкого авиацентра, выполняющие задачи по установлению мира на территории Сирии.

Игорь Артамонов и делегация липчан приняли участие в открытии стелы самолёту Миг-21, который стоял на вооружении 20 стран мира. Стела была установлена на авиабазе как символ славы русского оружия.

«Очень символично, что сегодня на всем известной базе Хмеймим мы установили стелу самолёту, который также известен всему миру. Более 11 тысяч таких самолётов было произведено. Этот памятник будет вдохновлять наших лётчиков. Мы гордимся нашей страной и нашей промышленностью, которая продолжает выпускать лучшую в мире авиационную технику. Благодарю всю липецкую делегацию, что посетили нас в Сирии», - отметил начальник Липецкого авиацентра, генерал-лейтенант Юрий Сушков.

Врио главы администрации Липецкой области поблагодарил командование за возможность посетить авиабазу Хмеймим и выразил благодарность личному составу за героизм, который они показывают при выполнении поставленных задач.

«Дорогие друзья, я очень рад быть вместе с вами здесь. В рядах нашей группировки много липчан. Липецкая область славна своими лётчиками. Памятник от слова «память». И мы должны помнить славную историю нашей армии», - сказал в своём выступлении Игорь Артамонов.

Российская база Хмеймим существует в Сирии с 2015 года. За это время авиационная группа ВКС РФ сыграла значительную роль в победе легитимных сирийских властей над террористами и установлении в этой стране мира, законности и правопорядка. Сама же база, имеющая всю необходимую инфраструктуру, за четыре года из солдатского посёлка превратилась в настоящий город. Так, открытая стела находится на улице имени Героя России Олега Пешкова.

«Очень символично, что сегодня открывается памятник самому легендарному самолёту МИГ-21. Сегодня он олицетворяет всю авиацию на авиабазе. Мне очень приятно, что эта стела находится на улице Героя России Олега Пешкова. С которым мне довелось летать в одном экипаже», - отметил в торжественной речи Герой России, депутат Госдумы РФ Владимир Богодухов.

После открытия памятника делегация Липецкой области возложила цветы к мемориалу, установленному в память о военнослужащих группировки войск (сил) ВС РФ, погибших при выполнении боевых задач в САР. Игорь Артамонов вместе с Юрием Сушковым и Евгенией Уваркиной посадили дерево в расположенном рядом парке и посетили часовню, построенную военнослужащими.

Для военнослужащих авиабазы липецкая делегация привезла подарки. Это необходимые в быту вещи и техника. Их вручили на концерте для личного состава. Игорь Артамонов рассказал, какие изменения ждут липецких военнослужащих, которые скоро вернутся домой в Липецк. Территорию Военного городка, где проживают липецкие лётчики, ждут большие перемены. Ремонтируют дороги и стадион, оказывается помощь в строительстве храма и благоустройстве. В своём выступлении врио главы региона ещё раз выразил слова благодарности солдатам и офицерам авиабазы.

«Мы потрясены всем увиденным. Как вы несёте службу, какие задачи решаете. Видя это, испытываешь гордость за державу, за вас, за нашу армию, за наших лётчиков, за тех, кто обеспечивает задачи лётчиков, помогает и охраняет», - сказал Игорь Артамонов.

После торжественной части артисты областной филармонии, Областного центра культуры, народного творчества и кино и Грязинского ЦКР дали полуторачасовой концерт для личного состава авиабазы. В завершение концерта Юрий Сушков вручил артистам благодарственные грамоты от командования группировкой войск ВС РФ в САР.