Липецкие депутаты объявили войну теперь новому гендиректору ЛГЭКа

В Липецкой городской энергетической компании избрали нового гендиректора и снова в обход городских депутатов. Никогда такого не было, и вот опять – ситуация ровно та же, что и в 2017 году, когда горсовет выступал против назначения Александра Конаныхина, которого избрали в обход законодательной власти города. Напомним, что тогда депутаты проиграли суд.

На этот раз новым гендиректором ЛГЭКа стал Константин Драчук, его выбрали в ходе собрания акционеров, которое прошло 8 июля. С позиции горсовета, здесь усматривается прямое нарушение Устава Липецка. Поскольку более 90% акций компании принадлежат городу, ее деятельность контролируется муниципальной властью наравне с МУПами.

По мнению депутатов, выборы совета директоров фактически государственной компании, которая берет деньги из бюджета города, должны проходить открыто, а кандидатуры председателей согласовываться с горсоветом.

В связи с новым назначением на комиссии горсовета по ЖКХ разгорелся скандал.

– Есть правовая процедура выборов Совета директоров и руководящих органов АО «ЛГЭК», – обратился к руководителю департамента ЖКХ вице-спикер Федор Жигаров. – Они должны были быть согласованы с депутатами. Но я узнаю из СМИ, что состоялась «тайная вечеря» на предприятии. Оно что вам не подчиняется? Почему вы отстраняетесь?

А спикер Игорь Тиньков потребовал навести в ЛГЭКе порядок.

– Когда акции вернутся в казну? На основании чего МУПы распоряжаются акциями, принадлежащими городу? Когда вы наведете там порядок? – спросил Игорь Тиньков. – А ведь убыточное предприятие будет обращаться за бюджетной помощью, и депутаты будут вынуждены ее оказать. Надо контролировать работу акционерного общества. Не допускайте ошибок своих предшественников.

И.о. председателя счетной палаты напомнила, что сейчас деятельность компании никто не контролирует. При этом ЛГЭКу давали деньги из казны на выплату кредитов, но когда передавали имущество, акции закрепили за МУПами, а не за городом.

Руководитель городского департамента ЖКХ Юлия Кабанцова на вопросы не ответила. Как сообщили в пресс-службе горсовета, председатель парламента уже заявил в прокуратуру о нарушении норм Устава города и Положения о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью Липецка.