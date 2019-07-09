Росгвардейцы Лаврентьевы вместе больше 30 лет и воспитали четверых детей

8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности. Судя по неутешительной статистке с разводами, современное общество нуждается в крепких семьях, со своими нравственными устоями и ценностями – из таких «ячеек» складывается целое государство. Отдельно стоит коснуться людей, которым удается создать и сохранить крепкую семью в совсем непростых условиях – когда один из супругов военнослужащий или сотрудник правоохранительных органов, который отдает немало времени работе и подолгу отсутствует в опасных командировках.

Пример такой семьи – липчане росгвардейцы Лаврентьевы. Глава семьи Игорь Николаевич Лаврентьев – председатель ветеранской организации Управления Росгвардии по Липецкой области, подполковник в отставке.

После окончания школы Игорь Лаврентьев проходил срочную службу в Воздушно-десантных войсках. После армии твердо решил, что хочет служить и защищать Родину. Более 20 лет отдал службе в Отряде милиции особого назначения – ОМОН УВД по Липецкой области. Боевой офицер, не раз видевший смерть в глаза, дважды был ранен.

Игорь Николаевич многократно исполнял свой служебный долг на Северном Кавказе, за заслуги перед Родиной отмечен множеством государственных и ведомственных наград, в том числе: орденом Мужества, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, медалью «За отвагу».

Все годы службы рядом с Игорем Николаевичем была его семья.

– Семья – это не только ячейка общества, которая играет свою роль в государстве, это не просто группа людей, имеющих одну фамилию, – считает Игорь Лаврентьев. – Для меня семья – это живой организм, способный чувствовать друг друга на расстоянии. Моя семья – это духовная близость, взаимопонимание и взаимоподдержка.

Супруга Игоря Николаевича – Ирина Александровна Лаврентьева свою жизнь посвятила детям, как своим, так и ученикам, проработав учителем в школе более 30 лет.

Семья ЛаврентьевыхФото: Предоставлено Росгвардией

В своей семье супруги всегда стремились к созданию ауры любви, уважения, высокой культуры и здорового образа жизни. Неслучайно, в семье Лаврентьевых два сына Игорь и Сергей пошли по стопам отца. Закончив Институт внутренних войск Санкт-Петербурга, поступили на службу в Росгвардию.

– Еще будучи маленькими, мы видели, как папа уезжает в командировки, а мама, провожая его на службу в «горячие точки», крестит у окна, – вспоминает Игорь Лаврентьев. – По вечерам всей семьей смотрели программу «Новости» и ждали выпуски о событиях на Северном Кавказе. Отец научил нас с братом не бояться опасностей, быстро принимать решения. Он готов помочь всем и всегда, как бы ему не было трудно самому. Когда у нас в семье произошла беда, и у нашего двоюродного брата не стало мамы, папа принял твердое и неоспариваемое решение, что брат будет жить с нами. Так, в нашей семье, кроме меня, брата и сестры, появился четвертый ребенок. Мы все стали еще более родными друг другу

Игорь Лаврентьев старший уверен, что для любого человека со словом «семья» связано множество неповторимых воспоминаний и счастливых минут. Именно в семье ребенку передается эстафета опыта поколений, с которой он пойдет дальше. Именно семья формирует мировоззрение и жизненную позицию.