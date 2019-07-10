НЛМК реконструирует сталеплавильное производство и снизит выбросы в атмосферу

НЛМК начал масштабную реконструкцию агрегатов сталеплавильного производства – конвертеров и связанного пылегазоулавливающего оборудования конвертерного цеха №2.

Реконструкция позволит повысить производительность цеха на 18% с 8,5 млн тонн до 10 млн тонн стали в год и сократить выбросы в атмосферу на 70%. Инвестиции в проект составят 23 млрд рублей.

Проект разбит на две очереди и будет завершен в конце 2020 года. В настоящее время НЛМК приступил к первой очереди реконструкции, которая продлится около 5 месяцев. За это время конвертер №2 объемом 300 тонн заменят на агрегат объемом 330 тонн, реконструируют газоотводящие тракты, установят эффективную систему улавливания и очистки конвертерного газа. Ко второй очереди реконструкции - замене конвертера №3 на более эффективный агрегат - приступят в 2020 г.

«Реконструкция конвертеров в цехе №2 – один из центральных проектов новой стратегии, который вместе с другими элементами программы развития доменного и сталеплавильного производства позволит увеличить выплавку стали НЛМК на 1 млн тонн в год. Одновременно, внедрение современных природоохранных и энергосберегающих решений приведет к снижению воздействия на окружающую среду. Так, внедрение наулучших доступных технологий обеспечит рост эффективности очистки газов в 2,5 раза. Несмотря на рост производства, выбросы на данном участке будут практически исключены», - прокомментировал вице-президент Группы НЛМК по инвестиционным проектам Константин Лагутин.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-службы НЛМК.