2019-07-10T14:00:56+03:00
Общество

НЛМК поздравил одаренных юных спортсменов

28 воспитанников получили дипломы и подарочные сертификаты
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Накануне Дня металлурга и Дня города на Новолипецком металлургическом комбинате, флагманской площадке Группы НЛМК, чествовали воспитанников спортивных школ Липецка, которые добились в течение года высоких результатов на региональных и всероссийских соревнованиях.

Директор спортивного клуба «Липецкий металлург» Юрий Короленко вручил юниорам дипломы и подарочные сертификаты. Всего поощрили 28 воспитанников из 14-ти липецких спортшкол и школ олимпийского резерва по спортивной гимнастике, волейболу, шахматам, баскетболу, легкой атлетике, боксу, стендовой стрельбе, пулевой стрельбе, баскетболу, хоккею, фигурному катанию футболу, настольному теннису, дзюдо, велоспорту, лыжным гонкам, гребному спорту, греко-римской борьбе, плаванью.

За значительные достижения в воспитании юных спортсменов их наставникам вручили благодарственные письма и подарочные сертификаты.

«Новолипецкий комбинат и фонд «Милосердие» на протяжении многих лет помогает развивать в Липецке массовый спорт, поддерживает детские школы, клубы и юных спортсменов. Средства выделяются на содержание спорткомплексов и приобретение оборудования. НЛМК полностью финансирует спортивный клуб «Липецкий металлург», на базе которого созданы все необходимые условия для занятий спортом как работникам комбината и членам их семей, так и всем жителям Липецка», - сообщил директор спортивного клуба «Липецкий металлург» Юрий Короленко.

Поддерживая спортивные школы, в 2019 году комбинат профинансировал проведение городских соревнований по 26-ти видам спорта. В общей сложности в них приняли участие более 1600 юных спортсменов. На развитие стендовой и пулевой стрельбы НЛМК ежегодно выделяет свыше 85 млн руб. Все дети занимаются стрелковыми видами спорта в Липецке бесплатно: сегодня это свыше 350 спортсменов, с которыми работают 15 тренеров-преподавателей.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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