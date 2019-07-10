Безбашенный бюджетный туризм: напиток смерти от индейцев и «масленица» по-эквадорски

«Цивилизованный отдых не привлекает. Меня тянет туда, где больше дикости». Этим принципом руководствуется 33-летняя Юлия Шишкина, выбирая, в какую часть света ей отправиться на этот раз. На счету липчанки уже более 30 стран - Германия, Италия, Финляндия, Швеция, Монако, Швейцария, Узбекистан, Таджикистан, Индия, США и другие.

А самое удивительное то, что ей удается путешествовать бюджетно. Можно сказать, на зарплату учителя. Некоторое время Юлия работала в колледже. Сейчас девушка занимается репетиторством. Преподает иностранные языки - английский, немецкий, испанский. Сколько же должен зарабатывать репетитор, чтобы колесить по миру? Около 20 тыс. рублей в месяц. Именно столько получает Юлия.

- Не может быть! – восклицают ее новые знакомые. - Так не бывает!

Разумеется, не бывает. Если брать путевки в отели, где все включено. У липчанки же другой подход к путешествиям. И довольно простой. Средство передвижения - автостоп. Ночлег - палатка, либо с помощью сервиса каучсерфинг (жилье предоставляют бесплатно граждане страны). Питание - местные рынки. Хотя, тут есть небольшой нюанс. Юлия признается, что ест очень мало. И может долгое время довольствоваться одними фруктами.

В октябре 2018 года липчанка полетела за океан - покорять страны Латинской Америки. За 8 месяцев путешественница объездила 8 стран: Колумбию, Эквадор, Перу, Боливию, Чили, Аргентину, Парагвай, Бразилию. И обошлись они ей примерно в 70 тыс. рублей. За перелет в обе стороны липчанка отдала 50 тыс. рублей.

Юлия предупреждает, в этих странах говорят только на испанском.

ЭКВАДОР: КУПАНИЕ В ЯДОВИТОМ ОЗЕРЕ И ПРАЗДНИК ЦВЕТОВ

Национальная валюта: американский доллар

Интернет: бесплатный вай-фай в отелях и хостелах, на площадях крупных городов, вокзалах

Средство передвижения: автостоп

Что привезти: бананы

Пробыла: 1 месяц

Потратила: 80$

Путешествие по Эквадору Юлия начала со столицы - города Кито. Он находится на высоте почти 3 тыс. метров над уровнем моря. И хотя город как раз находится рядом с линией экватора, в Кито холодно. Там туманно и часто идет дождь.

Столица Эквадора - КитоФото: из архива героя публикации

В столице липчанка встретилась с подругой и они отправились на вулкан Котопахи. Это один из вулканов правильной конической формы. Девушки переночевали у его подножия, а утром, когда тучи рассеялись, любовались потрясающим видом на этот заснеженный "треугольничек".

Вулкан КотопахиФото: из архива героя публикации

После они поспешили к следующей достопримечательности Эквадора - вулкану Килотоа. Это потухший вулкан, в кратере которого образовалось озеро бирюзово-малахитового цвета. Потрясающее зрелище.

- Мы решили искупаться в этом озере, хотя никто этого не делал, - рассказала Юлия. - Я только зашла и вышла, а подруга долго плавала и ныряла. И только потом я увидела табличку, которая гласила, что это одно из самых ядовитых озер мира. Оно как раз имеет этот яркий цвет за счет минералов, которые смертельно опасны для человека. Но после купания у нас ни рога, ни копыта не выросли. Там мы остались на несколько дней. Ночевали в палатке. Виды оттуда изумительные.

Вулкан Килотоа с ядовитым озером изумрудного цветаФото: из архива героя публикации

В том районе живут индейцы Кечуа. Они хотяд в своем национальном ярком костюме и в больших шляпах. Уклад жизни - фермерско-крестьянский. Они используют "террасную" систему инков - в горах делают ступеньки, на которых выращивают овощи. Вода равномерно стекает по выступам и питает почву. Это туристическое место. Индейцы хотят, чтобы к ним ехали, так как они на этом зарабатывают. В округе много хостелов, ресторанов.

- Оттуда мы поехали в городок Баньос, который находится в джунглях, - вспоминает липчанка. - Там мы катались на всемирно известных качелях на краю света. Они подвешены к ветке дерева. Ты взмываешь над джунглями иии... Впечатления неописуемые. Баньос тоже туристический. Оттуда туристы ходят в трекинги, на восхождения. Там я познакомилась с парнем, который предложил съездить в деревню индейцев.

Качели на краю светаФото: из архива героя публикации

НАПИТОК ИНДЕЙЦЕВ: СПУСТИТЬСЯ ДО СОСТОЯНИИ СМЕРТИ И ОБРАТНО

Местный парень привез липчанку в небольшое поселение, где живут индейцы. Их жилища - деревянные домики на бревнах с крышами из листьев и соломы. Носят обычную, повседневную одежду. Работают на плантациях бананов, выращивают овощи, фрукты, занимаются животноводством. Иногда принимают туристов.

Индейцы предложили путникам поучаствовать в ритуале, выпив необычный напиток. Собственно, за этим Юлия и ехала к ним. Напиток, в основном, принимают шаманы для погружения в другие миры во время оккультных мероприятий. Считается, что он погружает человека в состояние, в котором можно увидеть свое будущее. Простые люди тоже могут попробовать его, но предварительно подготовившись. Необходимо несколько дней поститься, а в последний лучше вообще ничего не есть. Подобные обряды все чаще проводятся, чтобы заманить туристов. Но не везде. Липецкой путешественнице повезло. Она попала на настоящий ритуал, где не пришлось платить денег. Юлия прочувствовала действие напитка на себе.

Шаман, приготовивший напиток смертиФото: из архива героя публикации

- В один из вечеров шаман - глава поселения, организовал такую церемонию, - поделилась девушка. - Сначала было страшно. Но когда я увидела, что напиток принимают даже дети, внуки шамана, все страхи рассеялись. Мы вместе с семьей шамана приняли напиток. Делается это только в джунглях. Спустя 15-20 минут у всех началась рвота. Это нормальная реакция организма, происходит очищение. Я лежала в гамаке в темноте и слушала звуки джунглей. Потом это переросло в какую-то мелодию. Я видела какие-то вспышки, фейерверки, растянутые лица незнакомых людей. Голос что-то говорил. В голове полный сумбур. Все это длилось около 3 часов. Потом действие напитка подошло к концу и мы пошли спать. Проснувшись утром, я будто заново родилась. Чувствовалась такая легкость, будто подпрыгнешь и полетишь.

По словам Юлии, этот напиток также называют лозой смерти. Под его действием человек спускается по лозе, из которой изготовлен напиток, до состояния смерти. А потом поднимается обратно. Индейцы считают, что выпивая напиток, человек испытывает состояние смерти.

- Теперь я представляю, что такое смерть, - смеется Юлия. - Приятного там мало.

В поселении индейцев Юлия играла с детьми и изучала окрестностиФото: из архива героя публикации

АГРЕССИВНЫЙ ТУКАН И ЧЕРНАЯ ЖИДКОСТЬ ОТ ЗУБНОЙ БОЛИ

Девушка осталась в поселении на неделю. Индейцы выделили ей домик и даже повесили масктиную сетку. Все эти дни липчанка питалась рисом с бананами, которые там растут. Она общалась с местными, рисовала с детишками. А еще боролась с птицей тукан, которая каждое утро нападала на чужестранку. Юля ходила по поселению с палкой, чтобы хоть как-то спастись от агрессивного пернатого. Индейцы же жили в своем ритме - строили домики, занимались на плантациях. Юлия - погружалась в атмосферу, бродила в окрестностях, наслаждаясь великолепными видами.

В один из дней жена главы поселения продемонстрировала чудеса целительства. У липчанки сильно разболелся зуб. Женщина, узнав об этом, срубила топором листья какого-то дерева. Из них пошла черная жидкость. Юлия приложила листья с жидкостью к больному зубу, как ей посоветовала жена шамана. И да, произошло чудо. Зубная боль прошла.

Агрессивный тукан, который каждое утро нападал на липчанкуФото: из архива героя публикации

ПРАЗДНИК ЦВЕТОВ: МОРЕ АЛКОГОЛЯ, ПРИЗОВЫЕ СТОЛБЫ И ЗАЖАРЕННЫЕ БРОНЕНОСЦЫ

После недельного погружения в жизнь индейцев, липчанке посчастливилось побывать на их национальном Празднике цветов, который проходил в соседней деревне.

- Праздник длится несколько дней, - вспоминает Юлия. - За неделю до начала женщины начинают готовить легкий алкогольный напиток "чича", в котором несколько градусов. Во время праздника ведра с этой "чичей" выносятся на улицу и женщины начинают всех поить. А некоторых даже обливать ею. Человек, облитый напитком, выглядит специфично. Будто на него кого-то стошнило. Так эти женщины одна за другой подходят к тебе с напитком, глазом моргнуть не успеваешь. А еще кормят супом с бананом и курицей. В перерыве между "чичей" и супом люди успевают поспать под лавочками. Проснувшись, все начинается заново. И так несколько дней.

Праздник цветов: женщины угощают гостей чичейФото: из архива героя публикации

По словам Юлии, праздник очень похож на нашу Масленицу. Также проводятся всевозможные конкурсы. Люди прыгают в мешках, пытаются залезть на скользкий столб, чтобы получить подарок. Индейцы надевают костюмы с перьями, пляшут, бьют в барабаны. А в конце праздника прямо на улице на веревках развешивают зажаренных обезьян, носух, броненосцев. Такой "шведский стол" поразил липецкую путешественницу больше всего. Кстати, название праздника выбрано не случайно. Во время мероприятия все деревня украшена цветами.

СОВЕТЫ ДЛЯ ЧАЙНИКОВ

В Эквадоре хороший автостоп. Люди добрые и открытые, как и во всей Латинской Америке. Но расслабляться не стоит. Кито - город криминальный. Как и большинство крупных городов страны. Нужно быть всегда начеку.

- Один раз на автобусе я проехала свою остановку, потому что кондуктор заснул, - предупреждает Юлия. - Вышла неизвестно где. Ко мне сразу подбежали люди и полицейские. Последние быстро посадили меня в машину, сказав, что отвезут в центр. А тут находиться очень опасно.

Эквадор - страна бананов. И липчанка советует попробовать их во всех кулинарных проявлениях. Эквадорцы жарят бананы, пекут, готовят на гриле, делают из них десерты. Даже готовят их с мясом.

Кроме того, Юлия рекомендует обращать внимание на вывески и таблички. Чтобы не нырнуть в ядовитое озеро. Да и зелья шаманов пробовать с особой осторожностью. Так сказать, на свой страх и риск.

P.s. О приключениях Юлии в других странах Латинской Америки мы расскажем в следующих статьях.

Путешествие по ЭквадоруФото: из архива героя публикации

Путешествие по ЭквадоруФото: из архива героя публикации

Путешествие по ЭквадоруФото: из архива героя публикации