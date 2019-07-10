2019-07-10T16:05:19+03:00
Общество

Игорь Артамонов: «Необходимо увеличить финансирование НКО»

В Липецкой области появятся дополнительные меры поддержки социальных проектов
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Дополнительные меры поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций должны появиться в регионе. Такую задачу поставил Игорь Артамонов перед участниками заседания администрации Липецкой области.

Сегодня в регионе действует 1289 некоммерческих организаций. Из них 1243 являются социально ориентированными. Им предоставляется четыре вида поддержки: финансовая, имущественная, информационная и образовательная. В Липецкой области разработана программа по обеспечению поэтапного доступа СО НКО к бюджетным средствам. Она включает в себя семь проектов, пять из которых реализуется в основных социальных сферах: здравоохранении, образовании, социальной защите, культуре и спорте. Ещё два направлены на реализацию дополнительных мер поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и развитие добровольчества.

Однако есть и определённые проблемы. Большинство НКО ориентированы на реализацию краткосрочных проектов, а их деятельность зачастую не соответствует законодательству в сфере социального обслуживания населения. Недостаточно развита сеть СО НКО в районах, наблюдается нехватка квалифицированных кадров, к примеру, сиделок и соцработников.

Игорь Артамонов подчеркнул, что для исправления ситуации и достижения наилучших результатов нужно перестраивать работу с социально ориентированными некоммерческими организациями.

«Необходимо увеличить финансирование НКО и расставить приоритеты. В первую очередь надо помогать тем, чьи проекты остро необходимы региону – медицинские, образовательные. Также под контролем должны быть федеральные гранты. Некоторые регионы выигрывают очень много грантов и успешно их реализуют. Нам тоже нужно работать в этом направлении», - сказал врио главы региона Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой обладминистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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