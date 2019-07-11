«В медорганизациях высокая востребованность наших выпускников»

Проблему дефицита кадров в здравоохранении региона успешно помогает решать Липецкий медицинский колледж, считающийся в числе лучших в стране по эффективности практико-ориентированного образования. В этом году здесь подготовлено 397 медработников среднего медицинского звена (63 выпускника получили дипломы с отличием), у 109 из них - целевые контракты.

А всего за свою почти 90-летнюю историю из стен колледжа выпущено более 23 тысяч средних медицинских работников, которые успешно трудятся как в Липецкой области, так и в других регионах России.

Проблем с приемом в колледже нет, конкурс большой, и проходной балл только растет - был выше 4,5 по аттестату в минувшем году для будущих медсестер. Традиционно в числе самых востребованных специальностей - «Лечебное дело», «Лабораторная диагностика», «Сестринское дело», «Акушерское дело», «Фармация». И у выпускников нет сложностей с поиском работы. В колледже проводятся ярмарки рабочих мест, встречи с главврачами медорганизаций региона, представителями управления здравоохранения, ведется ежемесячный мониторинг трудоустройства выпускников.

А качеству подготовки студентов способствует отличная материальная база учебного заведения - такое современное оборудование встретишь далеко не в каждом медучреждении. Но время не стоит на месте, требуя непрерывного развития, соответствия высоким современным требованиям. Весной колледж выиграл грант Минпросвещения - из более чем 400 средних учебных медорганизаций по стране это удалось лишь 11.

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- В подготовке студентов делаем акцент на совершенствование материально-технической базы. С учетом всех источников финансирования мы закупим до конца года современное обучающее, компьютерное оборудование, фантомы и тренажеры на сумму порядка 8 млн рублей. Это позволит проводить обучение по самым высоким стандартам, - поясняет директор медколледжа, к. п. н., заслуженный учитель РФ Татьяна Степанова. - Я горжусь нашими студентами, они показывают отличные результаты на конференциях, конкурсах, олимпиадах профмастерства различного уровня.

А о том, какие они строят планы на будущее, о своих впечатлениях сами выпускники.

Кристина Гусева, специальность «Лечебное дело»:

- Выбрала эту профессию давно, и хотя вначале получила экономическое образование, все равно осуществила свою мечту - пошла в медицину. Очень довольна полученным уровнем подготовки и уже работаю на станции скорой медицинской помощи, горжусь тем, что помогаю людям.

Мария Степанова, окончившая колледж с отличием по специальности «Акушерское дело», мечтала стать медработником еще с детства:

- Никогда не хотела быть кем-то другим. Поначалу думала поступать в вуз, но решила начать со среднего звена. И это было самое лучшее и правильное решение в моей биографии. Это непередаваемое ощущение - быть первым, кто видит начало новой жизни, очень довольна своей профессией.

С ней полностью согласна Карина Кахриманова, также получившая специальность акушерки.

- Любовь к малышам еще со школы. Даже не предполагала, что годы учебы будут столь интересны и насыщенны, это превзошло все мои ожидания.

У ребят начинается новый этап в их жизни, со знаменательным событием - окончанием медицинского колледжа - выпускников тепло поздравила Татьяна Ивановна Степанова:

- Вы выбрали нелегкую, но благородную профессию - служить страждущим, спасать жизни людей. Позади годы учебы, но главный экзамен, который нужно сдавать всю жизнь - впереди. Это экзамен на компетентность и милосердие. Перед вами отличные перспективы работать в качественно новом здравоохранении региона. Желаю вам счастья, пусть ваши самые смелые планы станут реальностью!

Владимир КУЛИК.

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