С центральных улиц Липецка исчезнет "бегущая строка"

В этот четверг, 11 июля, в Липецком горсовете состоялась комиссия, в ходе которой директор "Городского центра рекламы" отчисталась перед депутатами о работе учреждения в этом и 2018 году.

По данным пресс-службы горсовета, в прошлом году Липецк заработал на рекламе 32 млн. рублей. На установку и эксплуатацию рекламных конструкций специалисты выдали на 44% разрешений больше, чем в 2017 году. В этом году подготовлено 19 разрешений и 5 отказов. За 5 месяцев за рекламу удалось получить 11,5 млн. рублей. Все деньги идут в городскую казну.

Кроме того, в прошлом году демонтировали 1 460 рекламных конструкций, а также убрали 1 028 стендов с подъездов домов. Чтобы разобраться с проблемой хаотичного размешения информационных стендов, "ГЦР" планирует утвердить Порядок перемещения информационных элементов с фасадов зданий. После чего власти смогут демонтировать как незаконные конструкции, так и информационные стенды с фасадов зданий.

У "ГЦР" уже готов пакет изменений в Положение о рекламе. Согласно документу, с центральных улиц города исчезнет "бегущая строка", на которую жалуются липчане. Также разработан дизайн-код рекламных конструкций для каждого вида помещений.

Парламентарии поинтересовались, как борются с бумажными объявлениями. Оказалось, что их расклейка нарушает Правила благоустройства, а не закон "О рекламе". Поэтому предъявить претензии заказчику таких объявлений пока невозможно.

Первый вице-спикер Федор Жигаров считает, что на расклейщиков нужно искать управу. Ведь затраты на очистку объектов от объявлений несут муниципальные предприятия.