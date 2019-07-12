На НЛМК прошли предпраздничные конкурсы профмастерства

На НЛМК накануне Дня металлурга подвели итоги трех конкурсов профессионального мастерства среди огнеупорщиков, термистов и водителей.

В конкурсе «Лучший огнеупорщик» состязались более 60 специалистов из четырех цехов предприятия. При выполнении практического задания конкурсанты проводили футеровку сталелитейного оборудования с использованием огнеупорного раствора. Быстрее и качественнее выполнил задание представитель фасонолитейного цеха Константин Линдер, который и стал победителем конкурса.

В традиционном конкурсе за звание «Лучшего термиста» участвовали 44 работника прокатного производства. Конкурсанты решали производственные кейсы, которые касались особенностей технологического процесса в условиях нештатных ситуаций, а также действий специалистов при локализации последствий аварий. Лучше всех с заданиями справились термисты цеха холодного проката и покрытий, которые и заняли весь пьедестал конкурса. Победителем состязаний жюри назвало Романа Насонова.

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В финале конкурса «Лучший водитель» конкурсанты выполняли на трассе 8 упражнений по скоростному маневрированию на автомобиле КамАЗ. Больше всех баллов набрал Сергей Сушков, который и стал лучшим по профессии. По сложившейся традиции призеры этого конкурса будут представлять НЛМК в областном состязании водителей, которое пройдет накануне Дня автомобилиста.

Кроме денежных премий всех победителей и призеров наградили нагрудными значками, дипломами, сувенирами и подарочными сертификатами в спортивные комплексы «Спортпарк» и «Нептун». Победители также получат надбавки за профессиональное мастерство.

В 2019 году на НЛМК пройдет 36 различных конкурсов профессионального мастерства, в том числе 31 - по основным рабочим специальностям. Впервые организуют состязания среди лучших газорезчиков и водителей БелАЗов. В этом году также продолжатся традиционные конкурсы «Молодой специалист», «Лучший наставник», «Инженер года», «Мастер года» и «Молодой лидер». Студенты базовых учебных заведений комбината в течение года смогут стать зрителями финальной части профессиональных состязаний лучших специалистов предприятия.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.