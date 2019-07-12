Дополнительные электрички запущены в Липецкой области

С начала июля в Липецкой области запустили движение электричек по шести новым железнодорожным маршрутам. Они соединили станции Усмань и Грязи-Воронежские, Грязи-Воронежские и Липецк, Липецк и Елец. Назначение этих пригородных поездов обусловлено заказом администрации Липецкой области для улучшения транспортной доступности, а следовательно, и комфорта ее жителей, о чем не раз заявлял руководитель региона Игорь Георгиевич Артамонов.

На встрече врио главы региона Игорь Артамонов и начальник Юго-Восточной дороги Сергей Задорин согласовали запуск новых маршрутов.

Как рассказал генеральный директор АО «ППК «Черноземье» Виталий Шульгин, непростая в технологическом и нормативном плане процедура назначения новых пригородных поездов была пройдена всего за месяц благодаря совместной работе железнодорожников и руководства области.

«Оперативно были решены все технические вопросы: найден подвижной состав, подобраны локомотивные бригады, проведены опытные поездки, по результатам которых разработан график движения. Со своей стороны администрация области обеспечила быстрое внесение изменений в транспортный заказ, финансирование выпадающих доходов», – рассказал руководитель пригородной компании.

Новые маршруты оказались востребованы населением. Сейчас в ППК «Черноземье» поступают обращения о назначении новых остановок. Между Липецком и Ельцом электричка останавливается только на крупных станциях, минуя небольшие остановочные пункты. Этот вопрос также будет решаться. 1 августа в Липецкой области будет запущен первый на ЮВЖД пригородный поезд серии ЭП3Д. Об этом начальник дороги и Игорь Артамонов также договорились на майской встрече. В новом подвижном составе удобные сиденья, электронные табло, система обеспечения микроклимата с применением кондиционирования и обеззараживания воздуха, видеонаблюдение, места для перевозки велосипедов.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.