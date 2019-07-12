2019-07-12T16:01:18+03:00
Общество

НЛМК ввел в эксплуатацию комплекс экологичной переработки продуктов коксохимического производства

Инвестиции в проект составили 4,6 млрд рублей
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Новолипецкий металлургический комбинат запустил в промышленную эксплуатацию комплекс улавливания и переработки химических продуктов коксохимического производства. Проект позволит увеличить производство сырья для химической промышленности и агропрома и в два раза сократить выбросы цеха в атмосферу.

В запуске комплекса принял участие министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров и временно исполняющий обязанности главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Новый комплекс построен с применением наилучших доступных технологий. Он улавливает весь объем газа, который образуется при нагреве углей в коксовой батарее, очищает его, а выделяемые при очистке химические вещества перерабатывает в продукцию для внешних потребителей: бензол, сульфат аммония и др. Очищенный коксовый газ используется в качестве топлива на самих коксовых печах и на электростанциях комбината.

Инвестиции в проект реализованы за счет средств компании и составляют 4,6 млрд рублей.

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«Комплекс улавливания химических продуктов, который объединил потоки коксового газа от всех батарей коксохимического производства – практически безотходное производство. Он спроектирован на основе современных технологий и гарантирует эффективную очистку газа, безопасность и высокую экологичность технологического процесса», - прокомментировал вице-президент по инвестиционным проектам Группы НЛМК Константин Лагутин.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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