В Липецке мать 5 детей отправили в колонию за мошенничество

В ноябре прошлого года 37-летняя жительница Подмосковья разместила на сайте бесплатных объявлений пост о продаже детской коляски. Женщина просила за нее 17 тыс. рублей. На объявление откликнулась липчанка. Женщины созвонились по телефону, продавец согласилась сделать скидку. Тогда жительница Липецка перевела на счет мошенницы 16 100 рублей. После этого москвичка перестала выходить на связь.

Возбудили уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ «Мошенничество». Как сообщили в пресс-службе Липецкого областного суда, во время разбирательств женщина полностью признала свою вину, написала явку с повинной, дала признательные показания. Однако, суд не стал смягчать ей приговор. Дело в том, что жительница Подмосковья уже не раз проворачивала мошеннические схемы на сайтах бесплатных объявлений, размещая ложные посты о продаже товаров для детей, экзотических животных.

Впервые женщину привлекли к уголовной ответственности в 2013 году, однако дело прекратили за примирением сторон. Тем не менее, подсудимая продолжила обманывать людей. Суды Московской и Калужской областей 5 раз признавали ее виновной в мошенничестве. По приговору 2014 года потерпевшими проходят 18 лиц, а сумма ущерба – более 125 тыс. рублей. Но так как у женщины пятеро несовершеннолетних детей, она избегала серьезного наказания.

В 2017 году Подольский суд Московской области назначил женщине наказание в виде лишения свободы на 1 год 7 месяцев в колонии-поселении. Но и здесь осужденной удалось ускользнуть. Ее объявили в федеральный розыск.

Так, учитывая все эти обстоятельства, Октябрьский районный суд Липецка приговорил женщину к 3,5 годам исправительной колонии общего режима. Осужденная не согласилась с приговором. Она подала апелляционную жалобу, считая, что наказание слишком суровое. А также ссылаясь на несовершеннолетних детей, мать со слабым здоровьем.

Липецкий областной суд изменил лишь вид исправительного учреждения. Жительнице Подмосковья придется отбывать наказание в колонии-поселении.