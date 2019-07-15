2019-07-15T10:20:19+03:00
Экономика

В «Россети центр Липецкэнерго» начала работать мобильная группа по борьбе с энерговоровством

Энергетики опробуют новую форму борьбы с хищением электричества
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Мобильную группу инспекционного контроля создана в филиале «Россети Центр Липецкэнерго». Сотрудники службы безопасности выезжают в районы Липецкой области, откуда поступили сигналы о возможных случаях хищений электроэнергии.

Так, например, «заряженный» счетчик обнаружил группа инспекционного контроля в торговом центре города Данкова Липецкой области. Как выяснили энергетики, с помощью специального устройства прибор учета периодически останавливали. Таким образом, четыре магазина, расположенных в здании больше пяти месяцев передавали заниженные показания потребления электроэнергии. Составлен акт безучетного потребления на 143 281 кВт*ч, что в рублях эквивалентно 698 тысячам рублей.

Материалы проверки филиал «Россети Центр Липецкэнерго направил в полицию для принятия решения о возбуждении по данному факту уголовного дела по ст. 165 УК РФ: причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Законом предусмотрено наказание от штрафа в 300 тысяч рублей, до двух лет лишения свободы.

- Деньги, которые недобросовестные потребители недоплачивают за электроэнергию, должны идти на ремонты энергосетевых объектов, на их подготовку к осенне-зимнему максимуму. Таким образом, нарушители наносят ущерб не только компании «Россети». Они в первую очередь вредят себе и своим соседям. Ведь из-за недостаточного финансирования может снизиться качество и надёжность электроснабжения, - объяснил последствия безучетного потребления начальник отдела безопасности филиала «Россети Центр Липецкэнерго» Александр Расторгуев.

Всего же за месяц работы мобильная группа инспекционного контроля выявила пять случаев безучётного и бездоговорного потребления объемом 326 тысяч кВт*ч электроэнергии. Энергетикам удалось предотвратить хищения электроэнергии на сумму больше 1,5 миллионов рублей. Сообщить о случаях энерговороства можно по телефону прямой линии энергетиков 8 800 50 50 115. Звонок бесплатный, служба работает круглосуточно.

*- С июня 2019 года все компании магистрального и распределительного электросетевого комплекса в корпоративных и маркетинговых коммуникациях, а также на всех носителях фирменного стиля будут использовать новое название, содержащее торговый знак «Россети» и региональную или функциональную привязку.

Реклама, фото Липецкэнерго

ИСТОЧНИК KP.RU

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