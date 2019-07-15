Игорь Маковский во второй раз избран Председателем Совета директоров АО «Янтарьэнерго»
12 июля Совет директоров АО «Янтарьэнерго» (с июня 2019 работает под брендом «Россети Янтарь») повторно избрал Председателем Совета директоров Общества генерального директора «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игоря Маковского. Решение принято единогласно. Игорь Маковский избирается в Совет директоров АО «Янтарьэнерго» с 2012 года.
В 2012-2018 гг. Игорь Маковский работал генеральным директором АО «Янтарьэнерго». Под его руководством было обеспечено стабильное финансовое, экономическое и технологическое развитие компании. «Янтарьэнерго» вошло в число лидеров по повышению показателей надежности и качества электроснабжения потребителей в группе «Россети» и добилась значительных успехов в реализации концепции цифровой трансформации, в рамках которой на территории Калининградской области создается эталонная энергосистема, опережающая лучшие мировые практики.
Компанией уже сегодня успешно реализован первый в России проект «Цифровой РЭС», сделавший самый западный регион страны, по сути, примером для всего российского электросетевого комплекса. В его основу легли самые передовые технологии и базовые конструктивные элементы цифровой сети. Внедрена единая для всей Калининградской области автоматизированная информационная система оперативно-технологического управления с технологией Big Data и элементами искусственного интеллекта. Реализация мероприятий цифровой трансформации позволила рекордно повысить наблюдаемость, управляемость, а соответственно, и эффективность энергосистемы региона.
В сентябре 2018 года Игорь Маковский возглавил «Россети Центр» - управляющую организацию «Россети Центр и Приволжье». На новом ответственном участке работы руководство группы «Россети» доверило ему тиражировать в масштабах 20 регионов страны успешный опыт, полученный в Калининградской области, и в первую очередь - реализацию стратегии по построению интеллектуального электросетевого комплекса. Тогда же он был избран Председателем Совета директоров АО «Янтарьэнерго», продолжив самым активным образом заниматься стратегическим планированием и координировать успешное завершение компанией всех начатых проектов. Одним из значимых результатов первых месяцев работы Игоря Маковского в новом статусе стала организация эффективного системного взаимодействия калининградских энергетиков и их коллег из «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» в области изучения и внедрения лучших практик, обмена положительными наработками в сфере цифровизации.
24 сентября 2018 года губернатор Калининградской области Антон Алиханов вручил Игорю Маковскому высшую региональную награду - орден «За заслуги перед Калининградской областью» за большой вклад в развитие топливно-энергетического комплекса региона и высокий профессионализм.
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ИСТОЧНИК KP.RU