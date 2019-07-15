2019-07-15T11:57:35+03:00
Экономика

Игорь Маковский во второй раз избран Председателем Совета директоров АО «Янтарьэнерго»

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12 июля Совет директоров АО «Янтарьэнерго» (с июня 2019 работает под брендом «Россети Янтарь») повторно избрал Председателем Совета директоров Общества генерального директора «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игоря Маковского. Решение принято единогласно. Игорь Маковский избирается в Совет директоров АО «Янтарьэнерго» с 2012 года.

В 2012-2018 гг. Игорь Маковский работал генеральным директором АО «Янтарьэнерго». Под его руководством было обеспечено стабильное финансовое, экономическое и технологическое развитие компании. «Янтарьэнерго» вошло в число лидеров по повышению показателей надежности и качества электроснабжения потребителей в группе «Россети» и добилась значительных успехов в реализации концепции цифровой трансформации, в рамках которой на территории Калининградской области создается эталонная энергосистема, опережающая лучшие мировые практики.

Компанией уже сегодня успешно реализован первый в России проект «Цифровой РЭС», сделавший самый западный регион страны, по сути, примером для всего российского электросетевого комплекса. В его основу легли самые передовые технологии и базовые конструктивные элементы цифровой сети. Внедрена единая для всей Калининградской области автоматизированная информационная система оперативно-технологического управления с технологией Big Data и элементами искусственного интеллекта. Реализация мероприятий цифровой трансформации позволила рекордно повысить наблюдаемость, управляемость, а соответственно, и эффективность энергосистемы региона.

В сентябре 2018 года Игорь Маковский возглавил «Россети Центр» - управляющую организацию «Россети Центр и Приволжье». На новом ответственном участке работы руководство группы «Россети» доверило ему тиражировать в масштабах 20 регионов страны успешный опыт, полученный в Калининградской области, и в первую очередь - реализацию стратегии по построению интеллектуального электросетевого комплекса. Тогда же он был избран Председателем Совета директоров АО «Янтарьэнерго», продолжив самым активным образом заниматься стратегическим планированием и координировать успешное завершение компанией всех начатых проектов. Одним из значимых результатов первых месяцев работы Игоря Маковского в новом статусе стала организация эффективного системного взаимодействия калининградских энергетиков и их коллег из «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» в области изучения и внедрения лучших практик, обмена положительными наработками в сфере цифровизации.

24 сентября 2018 года губернатор Калининградской области Антон Алиханов вручил Игорю Маковскому высшую региональную награду - орден «За заслуги перед Калининградской областью» за большой вклад в развитие топливно-энергетического комплекса региона и высокий профессионализм.

Реклама, фото Липецкэнерго

ИСТОЧНИК KP.RU

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