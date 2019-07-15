2019-07-15T13:14:54+03:00
Спорт

В Липецке ветераны пляжного волейбола поборолись за первые места

Игры первенства региона прошли на Набережной [фото]
Алена ИВАШОВА
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В Липецке ветераны пляжного волейбола поборолись за первые местаВ Липецке ветераны пляжного волейбола поборолись за первые местаФото: Алена ИВАШОВА
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На Набережной Липецка в эти выходные, 13 и 14 июля, состоялись игры первенства региона по пляжному волейболу среди мужских и женских команд ветеранов.

Приветствуя участников соревнования, судья Всероссийской категории Сергей Грибков сообщил, что в этом году впервые будут сражаться ветераны не только в возрастных группах «40-49» и «50-59», но и в возрастной категории «60+».

Среди «молодых» ветеранов в группе «40 – 49» успех праздновали Владислав Быканов и Виктор Волков (Липецк). Они уверенно переиграли всех своих соперников и завоевали первое место. Второе место заняли Валерий Татаринов и Габил Мамедов (Липецкий район/Липецк). А на третьем оказалась пара из Лебедяни: Олег Андриянов и Валерий Панёвкин.

В Липецке ветераны пляжного волейбола поборолись за первые места Фото: Алена ИВАШОВА

В Липецке ветераны пляжного волейбола поборолись за первые местаФото: Алена ИВАШОВА

В более возрастной категории среди мужских команд «50 – 59» первенствовали представители Лебедяни: Эдуард Шишенков/ Анатолий Копылов. Второе место заняли липчане Александр Королев/Виктор Волков. Третье место у смешанного дуэта - лебедянца Валерия Панёвкина и липчанина Николая Воронова.

Впервые были разыграны места в категории среди мужских команд старше шестидесяти лет. К сожалению, на первые соревнования приехали не все участники этой категории. Тем не менее, победителей определили среди двух пар.

Первыми стали Игорь Крутских (Липецк) и Анатолий Копылов (Лебедянь). Второе место у липецкой пары Василия Федюнина и Владимира Тагинцева.

Женщины тоже уверенно сражались за победу и доказали, что их пол не самый «слабый». Места в группе распределились следующим образом:

1 место - Екатерина Черепанова и Ирина Рягузова (Липецк);

2 место - Ирина Черноусова и Наталья Груббе (Липецк);

3 место - Инна Носова и Наталия Чернова (Липецк).

В Липецке ветераны пляжного волейбола поборолись за первые места Фото: Алена ИВАШОВА

В Липецке ветераны пляжного волейбола поборолись за первые местаФото: Алена ИВАШОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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