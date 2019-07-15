2019-07-15T17:12:02+03:00
Общество

В Липецке состоится выездное совещание по реализации проектов Фонда соцстраха РФ

Семинар пройдет 16-17 июля. Соорганизатором мероприятия выступит «Комсомольская правда»
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В числе обсуждаемых тем – государственные услуги ФСС РФ и успешные примеры их реализации, принципы перехода на цифровые социальные сервисы Фонда, формирование концепции обеспечения здорового образа жизни застрахованного, а так же передовые подходы к профилактике производственного травматизма. Во второй день участники семинара посетят Особую экономическую зону «Липецк», ознакомятся с опытом регионального отделения по оказанию госуслуг.

В работе форума примут участие зам. председателя Фонда Алексей Поликашин, зам. главы администрации Липецкой области Александр Ильин, главный федеральный инспектор по Липецкой области аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Олег Снежков, представители профильных департаментов Центрального аппарата, руководители региональных отделений ЦФО.

Владимир КУЛИК. Фото автора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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