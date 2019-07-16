Почему важно хоть раз в жизни побывать на НЛМК

На Новолипецком металлургическом комбинате стартовал День открытых дверей. Традиционные экскурсии по территории НЛМК проходят регулярно, каждый житель города может воочию увидеть внутреннюю жизнь металлургического гиганта и узнать для себя что-то новое. Сейчас группы «туристов» посещают комбинат по два раза в день и каждый раз по 70 человек. Всего за три дня на территории побывают около 500 человек.

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Желающих очень много, традиционно людей провозят по ключевым производственным точкам и рассказывают историю НЛМК и основные принципы технологии производства стали.

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Первым пунктом экскурсии стала доменная печь «Россиянка» – это визитная карточка НЛМК. По дороге к нему, участники узнали, что первый чугун на НЛМК получили 7 ноября 1934 года – эта дата стала днем рождения завода. Во время Великой Отечественной войны оборудование завода разбирали и по частям увозили в Челябинск, после двух эвакуаций производство отстраивали заново. В 70-е годы завод вышел на полный цикл производства стали. Сейчас гигант, помимо основных площадок и доменных печей, включат в себя 50 вспомогательных цехов. На его территории 620 км железных дорог и более 510 км дорожно-транспортной сети – по масштабам и размаху комбинат не уступает среднему городу.

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Сердце НЛМК – доменная печь «Россиянка». Здесь с использованием новейших технологий производят в среднем 11,3 тысяч тонн металла в сутки. Ввод ее в эксплуатацию позволил увеличить производство стали на 36%. Экскурсанты увидели литейный двор, узнали основные принципы производства чугуна. На печи установлены современные газоочистки, которые заботятся о чистоте воздуха.

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«Россиянка» поразила даже детей, которые, казалось бы, мало интересуются производством стали. Например, 12- летняя Алена Янцева оказалась на территории НЛМК впервые в жизни.

– Давно хотела увидеть, что здесь внутри, но из-за возраста меня не пускали, – рассказала Алена – Больше всего меня впечатлила доменная печь «Россиянка». Я увидела, в каких условиях работают люди – меня это интересовало больше всего, у меня папа работает на доменной печи №5, поэтому всегда было интересно, что у него на работе. Теперь я все знаю!

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Также экскурсанты увидели центральный пульт управления печью.

– Почти как ЦУП у «Роскосмоса», – заметили участники экскурсии.

Также участники экскурсии увидели знаменитое Лебединое озеро, которое расположено в самом центре комбината. Редкие виды птиц круглый год плавают в очищенной технической воде. Журавли, теплолюбивые черные лебеди и другие пернатые благополучно живут и размножаются на металлургическом предприятии.

Этот экологический пруд создали сами сотрудники комбината. Ежегодно его посещают более 20 000 туристов. Экскурсовод рассказала, что не так давно это озеро впечатлило делегацию из Японии. Те признались, что на их металлургических заводах живут только канарейки, их держат, чтобы по ним определять состояние воздуха.

– Я на территории комбината впервые, давно хотел увидеть, что внутри и показать детям, – рассказал участник экскурсии Роман. – Специально привел сына и дочь, нельзя же жить в Липецке и ничего не знать про комбинат. А детям это особенно важно, я их привел не только, чтобы посмотреть, но и, возможно, определиться с будущей профессией. Может быть, когда вырастут, они захотят здесь работать. Больше всего нас поразило Лебединое озеро, лично я в восторге – такой оазис посреди металлургического гиганта.

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На территории парка работала экологическая лаборатория, где всем желающим показали, насколько серьезно НЛМК следит за экологией – как берутся пробы воздуха, по каким показателям проверяется состояние окружающей среды и многое другое.

Николай Товарный работал на НЛМК еще в 70-е годы, давно вышел на пенсию и вот решил посетить завод теперь уже, как гость, а заодно и супруге показать.

– Приятно походить по своему родному комбинату, – поделился впечатлениями Николай Федорович. – В наше время такие экскурсии не проводили – считали, что ненужно. А это очень нужно – люди должны знать больше о своем градообразующем предприятии. Я был слесарем по ремонту и монтажу промышленного оборудования. Свою специальность очень любил и до сих пор люблю, как и свой родной завод. Территория комбината раньше была гораздо меньше, но уже тогда о нашем заводе знали в каждом уголке страны, к нам относились с уважением и завидовали, что у нас есть такой металлургический гигант.

Лия МУРАДЬЯН. Фото атора.