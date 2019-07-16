2019-07-16T08:36:09+03:00
Происшествия

Под Липецком муж убил жену, ее 7-летнего сына, изрезал 4-летнюю дочь и покончил с собой

Израненная девочка сутки провела в закрытой квартире среди тел своей семьи
Лия МУРАДЬЯН
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Соседи слышали крики, но ничего не сделалиСоседи слышали крики, но ничего не сделалиФото: Лия МУРАДЬЯН
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Жуткое преступление произошло в городе Елец Липецкой области. Там в поселке ТЭЦ в понедельник вечером нашли убитую семью. Тела 29-летней хозяйки дома, ее 7-летнего сына и 31-летнего сожителя нашли родственники. Выжила только 4-летняя девочка, изрезанный ребенок прятался в квартире.

Само убийство произошло в воскресенье, 14 июля. Именно тогда соседи слышали, что в семье был скандал – из-за стен доносились громкие крики. Но никто ничего не предпринял. Дверь в квартиру была заперта изнутри. Только к вечеру следующего дня родственники забеспокоились, что женщина долго не отвечает на звонки и приехали на адрес.

Как выяснило следствие кровавую бойню в квартире учинил погибший любовник матери двоих детей. Сначала он зарезал сожительницу, затем ее сынишку и попытался убить маленькую девочку, но не смог и покончил с собой. Свидетелем невероятно страшных событий стала-летняя девочка, все происходило у нее на глазах. Израненная малышка в течение суток находилась в квартире среди мертвых тел свой семьи. Сейчас жизнь девочки вне опасности, с ней работают психологи.

Как сообщили в пресс-службе СКР области, на место выехал руководитель следственного управления генерал-майор Евгений Шаповалов. Он лично побывал на месте преступления, заслушал доклады и дал поручения следственно-оперативной группе. Что именно произошло в семье и какие события предшествовали столь жуткой расправе, выясняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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