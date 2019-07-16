2019-07-16T17:32:27+03:00
Общество

Лучшие сельскохозяйственные кооперативы работают в Липецкой области

СК «Торнадо» и «Липецкий ЭКО продукт» награждены золотыми медалями
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На международной агропромышленной выставке-ярмарке «Агрорусь», которая состоялась в Санкт-Петербурге, сразу двум липецким кооперативам вручили золотые медали.

Высших наград в номинации «Лучший сельскохозяйственный потребительский кооператив» были удостоены сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий кооператив «Торнадо» и снабженческо-сбытовой обслуживающий сельскохозяйственный потребительский кооператив «Липецкий ЭКО продукт».

Члены сельскохозяйственного кооператива «Торнадо» с 2015 года занимаются разведением крупного рогатого скота. Сейчас в их хозяйствах около 300 голов КРС, 650 овец и баранов. Работает убойный цех мощностью 10 голов КРС в сутки. У «Торнадо» есть собственный магазин на Центральном рынке г. Липецка. В планах кооператива – взаимодействие с крупной федеральной торговой сетью в формате «Магазин в магазине».

Сельскохозяйственный кооператив «Липецкий ЭКО продукт» в феврале 2019 года запустил линию по очистке и вакуумизации картофеля. Его выращивают и поставляют местные жители – члены кооператива. Ежедневные объемы переработки достигают четырех тонн в сутки. Уже в этом году в кооперативе планируют производить в четыре раза больше. Очищенный картофель в вакуумной упаковке закупается бюджетными предприятиями Липецкой области.

Врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что успех этих сельскохозяйственных кооперативов стал возможным и благодаря государственной поддержке. В 2017 году СК «Торнадо» получил грант в размере более 7 млн. рублей на строительство убойного цеха и приобретение техники.

В 2018 году «Липецкий ЭКО продукт» получил 12 млн. рублей федерального гранта на покупку линии по очистке и вакуумизации картофеля. 8,6 млн. рублей поступили из федерального бюджета, еще 3,4 – из областного. Также из региональной казны «Липецкий ЭКО продукт» получил 5,5 млн. рублей на приобретение семян и оборудования. Общая стоимость проекта составила почти 60 млн. рублей.

Как отметил Игорь Артамонов: «Для региона развитие кооперативного движения является стратегическим направлением. Сельскохозяйственным кооперативам в 2018 году было предоставлено грантов в сумме 118 миллионов рублей. Это на 51 миллион рублей больше, чем в 2017 году».

«Государственная поддержка малых форм хозяйствования – одно из ведущих направлений развития аграрного комплекса Липецкой области, и мы будем оказывать поддержку подобным инициативам и в будущем», - подчеркнул Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой обладминистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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