2019-07-16T18:14:35+03:00
Происшествия

Мужчина который убил жену, ее ребенка и себя под Липецком, появился в семье год назад

Неофициальный муж взял на себя все обязанности по воспитанию детей, семья казалась счастливой
Лия МУРАДЬЯН
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Выжившая малышка пыталась рассказать медикам, что произошлоВыжившая малышка пыталась рассказать медикам, что произошлоФото: Лия МУРАДЬЯН
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Стали известны некоторые подробности жуткого убийства семьи в Ельце, где нашли изрезанные тела 29-летней женщины, ее 7-летнего сына и 31-летнего мужа. Напомним, по версии следствия, кровавую бойню в поселке ТЭЦ учинил новый избранник матери двоих детей, а после покончил с собой. Также он нанес раны 4 летней девочке, но малышка выжила и сутки провела среди тел погибших членов семьи.

Некоторые подробности рассказали «КП-Липецк» знакомые семьи на условиях анонимности. Как выяснилось, женщина сошлась с новым любовником около года назад, с тех пор они стали жить в неофициальном браке, но планировали зарегистрировать отношения.

Женщина с детьми жила в 4-этажном доме примерно с 2015 года. С новым приятелем она познакомились в компании по грузоперевозкам, где они вместе работали. Куда делся родной отец детей, неизвестно. Но новый сожитель полностью взял на себя обязательства по воспитанию ребятишек.

– Выходил с детьми гулять, водил младшую в садик, они всегда выглядели счастливыми, – рассказывают знакомые.

За год совместной жизни никаких жалоб на жильцов квартиры не было. Оттуда никогда не доносились крики, никаких ссор или рукоприкладства. Ни супруга, ни ее новый муж не стояли на учете в правоохранительных органах или в наркологии. Даже долгов по коммуналке не было.

ПОСЛЕДНИЙ РАЗ МУЖЧИНУ ВИДЕЛИ ЖИВЫМ НА ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКЕ

Правда последние дни мужчина пребывал в некой депрессии, заметно изменился внешне и часто ходил угрюмый.

– Говорят, чем-то серьезно болел, но чем, никто не знает, – вспоминают знакомые.

Последний раз главу семьи видели как раз накануне страшных событий. По словам очевидцев, в субботу, 13 июля, соседям показалось, что мужчина пьян, когда он забирал мальчика с детской площадки перед домом.

Родные узнали о трагедии, когда женщина перестала выходить на связь. В понедельник стало известно, что она не вышла на работу и не привела ребенка в садик. Тогда к дому подогнали автовышку и через окно увидели тела. Позже знакомые заметили, что у женщины удалены все страницы в социальных сетях.

– Когда вскрыли дверь, квартира была залита кровью, – рассказывают побывавшие на месте очевидцы. – маленькая девочка пряталась внутри. Ее вывели в детском халатике, очень бледную. Из-под одежды были видны царапины. Несмотря на это девочка шла сама, не плакала, пыталась рассказать сотрудникам МЧС и "Скорой", что произошло.

Судя по рассказам знакомых, девочка в силу возраста не вполне осознала, что происходило на ее глазах и скорее воспринимала жуткие события, как игру, в которую решил поиграть «дядя с ножом».

Трагедия всколыхнула почти весь город, из многочисленных знакомых женщины и жильцов дома никто и предположить не мог, что в этой милой семье может произойти что-то настолько ужасающее. Что именно случилось, пока остается загадкой – в этом сейчас разбираются следственный комитет и прокуратура, которая взяла расследование на контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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