2019-07-16T19:56:07+03:00
Общество

Дети пришли к липецким пожарным, которые спасли их жизни

Трогательная встреча с малышами состоялась в МЧС [фото, видео]
Лия МУРАДЬЯН
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Дети подарили пожарным рисункиДети подарили пожарным рисункиФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.
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В Липецке пожарные встретились с детьми, которых вынесли из горящей квартиры и вернули к жизни. Напомним, страшной трагедии удалось избежать благодаря профессионализму сотрудников МЧС, которые работали на пожаре в доме №22 по проспекту Победы 10 мая. Тогда из огня вынесли 3-летнего мальчика, 4-летнюю девочку и их бабушку. Все были без сознания, причем девочка не уже дышала. Ребенка реанимировал на лестничной площадке руководитель тушения пожара прапорщик Максим Тихомиров.

Дети пришли к липецким пожарным, которые спасли им жизнь.Видео пресс-службы ГУ МЧС по Липецкой области

Спустя 2 месяца ребятишки полностью поправились и пришли в гости к тем, кто спас их жизни. Как рассказали в пресс-службе областного ГУ МЧС, Дима и Алиса встретились в Максимом Тихомировым в музее главного управления. Специально для Максима дети подготовили рисунки с пожарной машиной, а пожарный подарил им сувениры от МЧС. Для ребятишек провели экскурсию, а затем вместе с Максимом они отправились в 6 пожарно-спасательную часть. Дети увидели, где и как работают пожарные, занимаются спортом, обучаются и отдыхают.

Мальчик представлял, как едет спасать людей Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Мальчик представлял, как едет спасать людейФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Диму и Алису впечатлило то, как реагируют пожарные, когда слышат сигнал тревоги. Конечно же больше всего детям понравились настоящие пожарные машины. Ребятишки забирались в каждую и внимательно изучали. Диме даже дали покрутить руль, мальчик представлял, что он настоящий сотрудник МЧС и мчится кому-то на помощь. Ребенок сказал, что когда вырастет обязательно станет пожарным и тоже кого-нибудь спасет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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