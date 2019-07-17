Игорь Артамонов: «Переселение из ветхого жилья - первоочередная задача областной власти»

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и обеспечение жильем детей-сирот стали главными темами совещания, которое провел врио главы региона Игорь Артамонов. Участие в рабочей встрече приняли и представители компаний-застройщиков и банков.

«В рамках софинансирования с федеральным бюджетом мы в разы увеличили ассигнования из региональной казны на обеспечение жильем детей-сирот, – сказал Игорь Артамонов в ходе совещания. – Кроме того, выросли и темпы покупки квартир для того, чтобы в ближайшие годы ликвидировать или же серьезно уменьшить ту очередь, которая сегодня есть».

Сейчас на учете состоят чуть более 1600 детей-сирот, уже имеющих право на получение жилья, но в целом их число в регионе составляет 2395 человек. В каждом из муниципалитетов подбираются участки с необходимой инфраструктурой для строительства домов, обсуждаются все возможные варианты активизации этой работы. В 2020-2022 годах для детей-сирот, живущих в Липецкой области, планируется приобрести 1300 квартир.

Кроме того, на совещании анализировалась реализация проекта по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда. Он рассчитан на 2019-2025 годы. В целом планируется расселить 113,166 тыс. квадратных метров. Новые квартиры получат 6859 человек. На эти цели направят 3,746 млрд рублей. Также была представлена подробная информация о развитии застроенных территорий областного центра. Игорь Артамонов подчеркнул, что точечного возведения многоэтажек в Липецке больше не будет. «Мы хотим видеть общую концепцию планировки вместе с социальными объектами и инфраструктурой», – сказал Игорь Артамонов.

Во время рабочей встречи участники говорили и о переходе застройщиков на проектное финансирование и использование в работе счетов эскроу. Изменения действуют с 1 июля нынешнего года. Обсуждались такие вопросы, как общее количество проектов, возведение которых осуществляется с привлечением денежных средств по договорам участия в долевом строительстве; количество проектов, строительство которых ведется с привлечением денежных средств с использованием счетов-эскроу; проекты и застройщики, получившие проектное финансирование в кредитных организациях, а также обратившиеся в них и ожидающие решения.

Фото предоставлено пресс-службой обладминистрации.