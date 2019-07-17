2019-07-17T10:20:51+03:00
Происшествия

В Липецке неуловимый мошенник по поддельным чекам обманывает серьезные фирмы

Мужчина увез морепродукты на 400 000 и бытовую технику на ту же сумму
Лия МУРАДЬЯН
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Полиция просит предпринимателей быть внимательнейПолиция просит предпринимателей быть внимательнейФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке завелся мошенник, который обманывает на крупные суммы серьезные организации. Ушлого афериста ищет полиция, но самим предпринимателям стоит быть внимательней. Схема у афериста простая и если соблюдать правила бизнеса, распознать обман труда не составит.

Последний раз не его удочку попалась крупная фирма по поставке продуктов. В организацию позвонил некий мужчина и сказал, что для его фирмы нужна крупная партия дорогих морепродуктов – креветки, лосось и кальмары. С клиентом обсудили сумму, все подробности оплаты, выслали договор и счет, для платежа онлайн. Всего он заказал товар почти на 400 000 рублей.

Через некоторое время на склад организации подъехала «Газель» и водитель показал платежку и чек на 387, но никто не догадался проверить, поступали ли деньги на самом деле. Морепродукты просто загрузили в машину и «Газель» уехала. Только потом сотрудники компании увидели, что деньги на счет не поступали.

Полиция нашла водителя грузовика. Как выяснилось, он к афере никакого отношения не имеет. Это был обычный наемный водитель, которому сказали откуда забрать товар и где выгрузить. Самого автора аферы так и не поймали.

Магазин и продуктовую базу мог обмануть один и тот же человек Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Магазин и продуктовую базу мог обмануть один и тот же человекФото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Аналогичный случай произошел накануне в магазине бытовой техники, где некий мужчина по той же схеме, показав липовый чек об оплате через интернет, забрал дорогую технику на 400 000 рублей. Как и в первом случае, чек никто не проверил, и отсутствие денег на счету заметили слишком поздно.

В магазине бытовой техники мужчина попал в обзор камеры наблюдения. Не исключено, что это тот же человек, который забрал морепродукты.

Афериста сейчас ищут. Полиция просит всех, кто знает причастных к мошенничеству или владеет любой информацией по данным фактам, звонить по телефонам 45-15-62 или 02. Убедительная просьба к самим предпринимателям: прежде чем выдавать товар, обязательно проверять, что оплата действительно поступила.

ИСТОЧНИК KP.RU

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