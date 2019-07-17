2019-07-17T10:57:40+03:00
Экономика

Специалист Липецкэнерго награжден медалью «Во славу Липецкой области»

Руководитель региона вручил награды труженикам Тербунского района
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Игорь Артамонов вручил юбилейные медали «Во славу Липецкой области» тем, кто внес значительный вклад в развитие региона. В их числе мастер Тербунского района электрических сетей филиала «Россети Центр Липецкэнерго» Леонид Александров. Общий стаж в электроэнергетике Леонида Владимировича составляет более 30 лет. Все эти годы были отданы Липецкэнерго, куда он в 1988 году пришел работать электромонтером по эксплуатации распределительных сетей. С 2010 года работает мастером бригады по диагностике электрооборудования Тербунского РЭС.

За годы работы в энергетике Леонид Александров внес значительный вклад в развитие электроэнергетической отрасли и распределительно-сетевого комплекса региона. Высокие профессиональные качества и большой производственный опыт энергетика способствуют успешному решению поставленных перед ним задач по обеспечению качественного и надежного энергоснабжения потребителей Тербунского района. С первых лет работы в энергетике он участвовал во многих производственных мероприятиях – реконструкции и строительстве сетей и подстанций, ремонтах энергооборудования, ликвидации аварийных ситуаций.

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Леонид Александров – один их тех, кто составляет трудовую славу Липецкэнерго.

- Быть отмеченным такой наградой – это не только высокая оценка моей трудовой деятельности, но и большая ответственность. Благодарю своих коллег, которые помогают мне легко и эффективно работать, за сплоченность и товарищескую взаимопомощь. Ведь главное в таком важном и ответственном деле, как электроснабжение потребителей, - это люди. И признание трудовых достижений одного человека – это результат добросовестного труда всего коллектива - отметил Леонид Александров.

*- С июня 2019 года все компании магистрального и распределительного электросетевого комплекса в корпоративных и маркетинговых коммуникациях, а также на всех носителях фирменного стиля будут использовать новое название, содержащее торговый знак «Россети» и региональную или функциональную привязку.

Реклама, фото Липецкэнерго

ИСТОЧНИК KP.RU

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