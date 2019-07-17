2019-07-17T12:42:57+03:00
Общество

Продукцию липецких производителей отметили знаком качества

11 июля в ЦСМ Росстандарта по Липецкой области подвели итоги ежегодного смотра-конкурса «Липецкое качество» - регионального этапа Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России»
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В состав региональной комиссии помимо специалистов Липецкого ЦСМ вошли эксперты Роспотребнадзора, территориального отдела (инспекции) ЦМТУ Росстандарта, Управления инновационной, промышленной политики и Управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области.

В этом году в региональном этапе приняли участие предприятия, чья продукция уже не раз становилась лауреатом и дипломантом Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России» - Грязинский культиваторный завод (Публичное акционерное общество), ОАО «Боринское», ООО фабрика НХП «Елецкие кружева» и АО «Энергия».

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Качество своей продукции подтвердили и новые участники - ООО «Лидер Оптик», ООО «ЛЕБЕДЯНЬМОЛОКО» и АО «Липецкий хладокомбинат».

«Экспертная комиссия провела оценку конкурсной продукции по множеству характеристик. Подведение итогов проводится после изучения не только представленных материалов, но и заявленных образцов. В этом году представители предприятий-участников презентовали свою продукцию, пообщались с экспертной комиссией и ответили на все интересующие вопросы. На основании экспертного заключения выбрали лучших для выдвижения на федеральный этап. Итоговое решение всегда полное, компетентное и обоснованное», - пояснила начальник отдела стандартизации и технического регулирования Инга Корнеева.

Победители конкурса «Липецкое качество», рекомендованные к выдвижению на федеральный этап конкурса «100 лучших товаров России»:

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«Знак качества «100 лучших товаров России», получаемый лауреатами и дипломантами всероссийского конкурса, дает право предприятиям маркировать им свою продукцию в течение двух лет. Это дополнительное конкурентное преимущество, которое заслужило доверие потребителей и партнеров. Продукция липецких производителей ежегодно получает множество наград и подтверждает высокое качество, надежность и безопасность», - поделился директор ФБУ «Липецкий ЦСМ» Андрей Сидоров.

Реклама Фото предоставлено Липецким ЦСМ

ИСТОЧНИК KP.RU

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