Липецким пасекам с погибшими пчелами выделят 3500 рублей на одну пчелосемью

Липецкие пчеловоды получат компенсации за погибших медоносных насекомых. Напомним, катастрофу с массовой гибелью пчел в регионе зафиксировали в начале июня. Факты подтвердились в Добринском, Добровском, Лебедянском, Становлянском и Воловском районах. Тогда погибли сотни пчелосемей. Пасечники забили тревогу и обратились в различные инстанции, после чего началась проверка.

Эксперты взяли пробы меда в сотах, образцы погибших пчел и сравнили их с пробами растений с полей в радиусе полета рабочей пчелы. В пробах нашли один и тот же пестицид – альфа-циперметрин. Им обрабатывали поля как раз перед гибелью насекомых. Сельхозпроизводители должны были предупредить пасечников, чтобы те увезли пчел на время обработки, но не предупредили.

Аналогичная ситуация произошла и в других регионах страны, массовую гибель опыляющих растения насекомых уже назвали катастрофой. Ущерб для экономики оценивается в триллионы рублей. Значительный материальный ущерб констатировали и в Минсельхозе. В министерство докладывают, как развивается ситуация в каждом регионе.

В Липецкой области потерявшим пчел пасечникам выделят от 3150 до 3500 рублей на покупку одной пчелосемьи. Как сообщили в пресс-службе областной администрации, деньги выделяют из резервного фонда врио губернатора. Компенсацию получат даже пчеловоды без санитарных паспортов на пасеку.

Также пасечникам помогут фермеры, которые вовремя не предупредили об обработке полей химикатами. Сейчас глав всех районов и области и ветеринарные службы обязали внимательно следить за работой сельхозпредприятий и предупреждать пчеловодов в случае обработки полей.

По официальным данным, всего в Липецкой области 27 738 пчелосемей. Из Них в этом году погибли 1690 семей пчел у 87 пчеловодов.