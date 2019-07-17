2019-07-17T18:50:21+03:00
Общество

В этом году в Липецке отремонтируют 131 двор

В областном центре появятся новые детские площадки [фото]
Юлия КЛЮЕВА
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В этом году в Липецке отремонтируют 131 дворВ этом году в Липецке отремонтируют 131 двор
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В минувший вторник, 16 июля, в Липецке провели рейд по детским площадкам. Чиновники посмотрели, как благоустраивают дворы областного центра. Первый пункт назначения – детская площадка по улице Геологическая, 2а. Как сообщили в пресс-службе Единой России, реконструкция на участке уже стартовала. На месте старых бордюров появились новые. Часть двора расширили под парковку. Вскоре там должна появиться новая детская площадка. Ее поделят на 2 зоны. В игровой сделают песочницу, качели и горку. В тихой зоне появится беседка, откуда родители и бабушки с дедушками смогут наблюдать за своими чадами. Сдать объект обещают в середине августа.

Во дворе по улице Московской, 137 заменят асфальтное покрытие. Установят новый детский городок. Эти работы попросили сделать сами липчане. На Опытной, 19 работы завершены. Вокруг дома появился новый асфальт. В дальнейшем там планируют установить спортивную площадку. Около подъездов установили новые лавочки. Детскую площадку во дворе поставили еще год назад.

В этом году в Липецке отремонтируют 131 двор

В этом году в Липецке отремонтируют 131 двор

Кстати, после официальной приемки комиссией отремонтированные дворы передадут на баланс жителей. В зависимости от способа управления домов, следить за их состоянием будут либо сами горожане, либо управляющая компания.

По словам начальника управления капремонта Романа Нижегородова, в этом году в областном центре отремонтируют 131 двор. Все объекты должны сдать к ноябрю этого года. На сегодняшний день работы ведутся на 10 площадках. 121 двор - в процессе оформления документов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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