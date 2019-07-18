Выполнение работ вблизи линий электропередачи может закончится несчастьем

Филиал «Россети Центр Липецкэнерго» напоминает, что несанкционированное и несогласованное с электросетевой организацией выполнение работ вблизи высоковольтных линий может привести к их повреждению и нарушению электроснабжения потребителей. Законодательством установлена охранная зона вдоль линий в зависимости от напряжения. Для воздушных линий (ВЛ) напряжением 0,4 кВ она составляет два метра, для ВЛ напряжением 10 кВ — 10 метров, для ВЛ 35 кВ — 15 метров, для ВЛ 110 кВ — 20 метров.

В охранных зонах ЛЭП категорически запрещено: разбивать палаточные лагеря и устраивать пикники; строить, ремонтировать, реконструировать или сносить здания и сооружения, а также размещать торговые точки, полевые станы, загоны для скота, свалки для мусора, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов. Энергетики должны иметь беспрепятственный доступ к энергообъектам для обеспечения их пожарной безопасности, обслуживания и ремонта. Недопустимо вблизи линий электропередачи складировать или размещать хранилища любых материалов, в том числе горюче-смазочных, сажать и вырубать деревья и кустарники, выполнять монтажные, погрузочно-разгрузочные, полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более четырех метров, проезжать на машинах и механизмах, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра. Случайное касание провода оборудованием, кузовом крупногабаритной техники и замыкание в таком случае воздушной линии на землю смертельно опасно для человека: выходя из машины, водитель получает серьезную ожоговую траву или погибает на месте от действия электротока.

Чтобы избежать подобных травм и перебоев в электроснабжении городов и сел региона, необходимо обратить внимание на расположение линий электропередачи и, при необходимости, заблаговременно согласовать работы с филиалом «Россети Центр Липецкэнерго». Получить необходимые консультации и сообщить об обнаружении фактов нарушения охранных зон можно по телефону горячей линии энергетиков 8-800-50-50-115. Звонок бесплатный, работает круглосуточно.

*- С июня 2019 года все компании магистрального и распределительного электросетевого комплекса в корпоративных и маркетинговых коммуникациях, а также на всех носителях фирменного стиля будут использовать новое название, содержащее торговый знак «Россети» и региональную или функциональную привязку.

Реклама, фото Липецкэнерго