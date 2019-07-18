2019-07-18T16:08:52+03:00
Общество

В Липецке открыли новый детский сад

Дошкольное учреждение рассчитано на 350 мест
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Врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов сегодня принял участие в торжественном открытии нового корпуса детского сада №50 «Мир детства» в микрорайоне «Елецкий». Посещать его смогут 80 детей в возрасте от 2 до 3 лет и 270 детей – от 3 до 7 лет. «Это большая радость для всех молодых пап и мам, теперь им не нужно возить детей в другие районы города. Детские сады будут открываться и дальше, мы сделаем все, чтобы они сдавались вовремя и нравились маленьким липчанам», - отметил Игорь Артамонов.

В новом корпусе разместят 15 групп, есть музыкальный и спортивный залы. В каждой группе комната приема детей, просторные игровая и спальная комнаты, санузел.

Все помещения оборудованы в соответствии с современными требованиями к организации образовательного процесса для детей дошкольного возраста. В группах есть игровой материал для познавательного, музыкального, эмоционального, физического развития, продуктивной и творческой деятельности, сюжетно-ролевых игр.

Кроме того, детей здесь будут обучать по системе Монтессори, основными принципами которой являются самостоятельность ребёнка, свобода в установленных границах, естественное психологическое, физическое и социальное развитие

Как сообщил Игорь Артамонов, контракт на строительство детского сада был заключён в 2018 году. Подрядчик возвёл здание и благоустроил территорию. Общая стоимость проекта, включая затраты на инженерные сети, техприсоединения и закупку оборудования, 203 миллиона рублей. Средства были выделены из бюджетов трёх уровней – федерального, регионального и муниципального.

Глава региона подчеркнул, что в скором времени в Липецке будут сданы в эксплуатацию еще семь ясельных корпусов и начато строительство трех новых детсадов - в микрорайонах «Звездный», «Победа» и «Европейский».

Фото предоставлено пресс-службой обладминистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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