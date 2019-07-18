«Янтарь-2» подарит липчанам здоровье и хорошее настроение

Много лет назад на этом месте был стадион «Авиатор», но эпоха перемен в стране не пошла ему на пользу. Он ветшал, рушился, руки до него ни у кого не доходили, и в итоге от бывшего стадиона осталась лишь яма с разрушенными остатками трибун.

Решение реанимировать заброшенный стадион было принято в апреле, когда в Военном городке побывали руководители города и врио губернатора Артамонов.

Выправить ситуацию с заброшенным стадионом взялся известный липецкий предприниматель Владимир Федорович Чеботарев, сам большой любитель футбола – его «детище» - популярный стадион «Янтарь» (в районе карьера). Инициатива предпринимателя Чеботарева нашла полную поддержку у врио губернатора Артамонова Игоря Георгиевича и работа закипела.

Новый «Янтарь-2» строится с нуля и в рекордные сроки – работы начались с мая, а открытие уже планируется к началу нового учебного года. Строительство ведется на внебюджетные средства, фактически большую часть расходов взял на себя Владимир Чеботарев.

- Стадион будет на 250 зрителей, с искусственным покрытием, предусмотрены и беговые дорожки, вход для всех будет свободный, - поясняет Владимир Федорович. – Жители очень рады, что у них будет рядом с домов спортивная арена, хотя находятся и «критики», которые вечно всем недовольны. Мы же стараемся вести работы в щадящем режиме, максимально сохраняя ландшафт, зеленые насаждения. Уверен, что с помощью городских властей здесь появится и детская площадка, это место станет настоящей зоной отдыха.

Живу в Липецке уже 55 лет, и хочу, чтобы он был еще лучше, благоустроенней, радуя горожан и гостей. Надо побольше возводить таких спортивных площадок, активней привлекать предпринимателей к участию благоустройства города и здорового образа жизни липчан.

Предпринимателям проявлять инициативу в таких вопросах и это можно делать без больших затрат – кто-то обеспечит щебнем, шлаком, другой сделает дренаж, третий займется полем…И самим гражданам надо изживать иждивенческие настроения – ведь благоустройство родного города зависит от нас самих.

Поздравляю липчан с Днем города! Здоровья всем, счастья и благополучия! Чтоб наша жизнь только улучшалась, а Липецк процветал!

«Янтарь-2» подарит липчанам здоровье и хорошее настроение

В Военном городке Липецка в разгаре строительство нового стадиона.

Много лет назад на этом месте был стадион «Авиатор», но эпоха перемен в стране не пошла ему на пользу. Он ветшал, рушился, руки до него ни у кого не доходили, и в итоге от бывшего стадиона осталась лишь яма с разрушенными остатками трибун.

А выправить ситуацию взялся известный липецкий предприниматель Владимир Чеботарев, сам большой любитель футбола – его «детище» - популярный стадион «Янтарь» (в районе карьера). Идея нашла полную поддержку у врио губернатора Артамонова, и работа закипела. Новый «Янтарь-2» строится с нуля и в рекордные сроки – работы начались с мая, а открытие уже планируется к началу нового учебного года. Строительство ведется на внебюджетные средства, фактически все расходы взял на себя Владимир Чеботарев.

- Стадион будет на 250 зрителей, с искусственным покрытием, предусмотрены и беговые дорожки, вход для всех будет свободный, - поясняет Владимир Федорович. – Жители очень рады, что у них будет рядом с домов спортивная арена, хотя находятся и «критики», которые вечно всем недовольны. Мы же стараемся вести работы в щадящем режиме, максимально сохраняя ландшафт, зеленые насаждения. Уверен, что с помощью городских властей здесь появится и детская площадка, это место станет настоящей зоной отдыха.

Живу в Липецке уже 55 лет, и хочу, чтобы он был еще лучше, благоустроенней, радуя горожан и гостей. Надо побольше возводить таких спортивных площадок, что можно делать и без больших затрат. Просто предпринимателям надо быть активней – кто-то обеспечит щебнем, шлаком, другой сделает дренаж, третий займется полем…И самим гражданам надо изживать иждивенческие настроения – ведь благоустройство родного города зависит от нас самих.

Поздравляю липчан с Днем города! Здоровья всем, счастья и благополучия! Чтоб наша жизнь только улучшалась, а Липецк процветал!