Суд обязал владельца лютеранской кирхи в Ельце вернуть ее исторический облик к 2021 году

Липецкий областной суд рассмотрел в апелляции дело о лютеранской кирхе, собственник которой уничтожил уникальный облик здания. Напомним, здание построили в Ельце 1904 году в готическом стиле. С башнями со шпилями, стрельчатыми окнами. В таком виде кирха простояла до 2010 года. После чего собственники произвели перепланировку здания под торговые помещения. Изменился и облик здания. Кирха стала одним из самых заурядных домов, стоящих рядом. Декоративные элементы, такие как башенки, шпили, кресты, слуховые окна уничтожили.

Как сообщили в пресс-службе областного суда, в 2002 году здание было выявлено, как объект культурного наследия. То есть кирху внесли в список, как объект, который следует включить и реестр. В 2016 году кирху включили в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ. А в январе этого года в Елецкий городской суд поступил иск от управления по охране объектов культурного наследия Липецкой области. Представители ведомства требовали вернуть первоначальный облик кирхи. При этом собственники кирхи неоднократно менялись. В 2019 году кирху купил новый владелец. К нему и предъявили иск. Управление просило суд обязать собственника разработать научно-проектную документацию на работы по сохранению здания и провести работы по сохранению объекта культурного наследия.

Так, в апреле суд удовлетворил требования управления. Однако, ответчик не согласился с таким решением и подал апелляционную жалобу в Липецкий областной суд. По словам владельца, органы власти в свое время дали разрешение на введение здания в эксплуатацию. Так, лютеранская кирха перестала существовать физически и юридически. По мнению ответчика, после реконструкции появился новый объект права. Кроме того, суд удовлетворил требования о «сохранении объекта», а фактически обязал восстановить его. То есть владельцу придется создать новый объект капитального строительства в старом виде. Все это ответчик отразил в апелляции. И попросил отменить решение районного суда.

В итоге в деле появились дополнительные доказательства. В суд поступили материалы дела по иску прокурора Ельца в бывшим собственникам здания. Оказалось, что в 2014 году Елецкий городской суд обязал владельцев заключить охранное обязательство по обеспечению сохранности объекта культурного наследия. Еще один интересный момент – в администрации Ельца сообщили, что никаких разрешений на перепланировку помещений не выдавали.

Кстати, бывший владелец кирхи теперь представляет интересы нового собственника объекта. На заседание, которое прошло 17 июля, он не явился. Но письменно сообщил, что документов, подтверждающих разрешение на работы по перепланировке и внешней отделке кирхи, у него нет. По его словам, он передал их для государственной регистрации прав на недвижимое имущество.

Государственная дирекция по охране культурного наследия Липецкой области предоставила суду копию приказа от 2002 года о признании кирхи выявленным объектов культурного наследия. А также копию письма Годирекции в администрацию Ельца, где значится выявленный объект культурного наследия «Кирха лютеранская» и его статус.

В итоге, судебная коллегия определила оставить без изменения решение Елецкого районного суда. Кроме того, суд установил сроки, когда ответчику нужно исполнить решение. Так, владелец должен разработать научно-проектную документацию до 18 января 2020 года. А через год провести работы по сохранению объекта культурного наследия. То есть, привести здания в его первоначальный вид.