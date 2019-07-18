Вместе сделаем наш город краше!

Областной центр преображается на глазах. И это касается не только центральных проспектов – стало заметно чище, комфортнее и уютнее во дворах, на придомовых территориях. Заметную лепту вносит УК «Привокзальная», в зоне ответственности которой более двухсот многоквартирных домов в центральной части города. Фронт работ по благоустройству у компании и в этом году большой и разнообразный.

- Активно занимаемся реконструкцией контейнерных площадок - открытые контейнеры выглядят неэстетично, уже изжили себя, - поясняет руководитель УК «Привокзальная», депутат горсовета Юрий Шкляров. – Реконструировали порядка 15 площадок под евроконтейнеры – начиная с Липовской, 44 и далее по улице Гагарина. Эта работа, начатая еще в прошлом году, будет продолжена, параллельно занимаемся демонтажом дымовых труб от старых котелен. Расписан и план работ по благоустройству дворов в рамках «депутатского миллиона» по моему 33-му избирательному округу. Это и опиловка деревьев, установка детских площадок и малого игрового, спортивного оборудования, песочниц, заборов, скамеек - объем работ внушительный.

Сегодня есть масса программ, помогающих жителям МКД участвовать в благоустройстве своих дворов, для этого достаточно просто проявить инициативу. А мы всегда готовы помочь, подсказать алгоритм действий, ведь именно совместными усилиями мы можем сделать наш город краше. К счастью, число активных граждан растет. Примеров больше, чем достаточно – это и жители дома 1 по улице Шевченко, Зегеля 30а, Ленина 1, и другие.

Хочу поздравить всех липчан с Днем металлурга, с Днем города! Здоровья вам, любите себя, свой город, любите свой дом, свой двор, и сами активно участвуйте в его благоустройстве! Удачи и благополучия!

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