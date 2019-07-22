2019-07-22T11:56:52+03:00
Общество

НЛМК стал лучшим в природоохранной деятельности

С 2000 года НЛМК инвестировал почти 37 млрд рублей в сотни экологических проектов
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НЛМК стал победителем XVI-го ежегодного отраслевого конкурса «Предприятие горно-металлургического комплекса высокой социальной эффективности». Он занял первое место в номинации «Природоохранная деятельность и ресурсосбережение».

Высокую оценку получили достижения компании в реализации природоохранных проектов и внедрения в производство наилучших мировых энергоэффективных практик. С 2000 года НЛМК инвестировал почти 37 млрд рублей в сотни экологических проектов. Благодаря этому удельные выбросы комбината сократились в два раза при росте производства на 62% и достигли уровня наилучших доступных технологий для интегрированных металлургических предприятий в России. Энергетическая эффективность предприятия повысилась на 23%, удельный расход природного газа на тонну стали снижен на 28%, на 233% увеличено производство собственной электроэнергии из вторичных топливных газов.

«Новолипецкий комбинат целенаправленно улучшает экологические характеристики производства, при этом снижает воздействие на окружающую среду и экономит энергоресурсы. Благодаря модернизации НЛМК Липецк имеет низкий уровень загрязнения атмосферы и является самым чистым металлургическим городом России», – отметил начальник управления промышленной экологии НЛМК Сергей Евсеев.

Конкурс «Предприятие горно-металлургического комплекса высокой социальной эффективности» ежегодно проводится Ассоциацией промышленников горно-металлургического комплекса и Горно-металлургическим профсоюзом. Он помогает выявлять и распространять лучшие практики социальной эффективности среди организаций отрасли. В этом году в нем участвовали организации черной и цветной металлургии, золотодобывающей и ювелирной промышленности, ремонтные, машиностроительные предприятия, научно-исследовательские и проектные институты.

Торжественная церемония награждения победителей конкурса прошла в Москве.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото пресс-службы НЛМК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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