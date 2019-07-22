2019-07-22T15:51:26+03:00
Общество

В Липецке обсудили реализацию проектов Фонда соцстраха РФ

Участники выездного семинара поделились опытом работы в условиях цифровизации экономики
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В течение двух дней,16-17 июля, участники совещания в областном центре анализировали воплощение проектов Фонда в рамках программы цифровизации экономики. Семинар-совещание, проводившийся при информационной поддержке «Комсомольской правды», собрал более 70 участников. В его работе приняли участие заместитель председателя ФСС РФ, представители профильных департаментов Центрального аппарата, руководство Липецкой области, представители общественных организаций и крупнейших страхователей региона, руководство региональных отделений Фонда в ЦФО.

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- Фонд социально страхования РФ заботится о получателях своих услуг, постоянно разрабатываются и запускаются различные пилотные проекты, которые улучшают качество предоставления госуслуг Фонда. Липецкий регион здесь в числе лидеров, - отметил в приветственном слове к участникам заместитель главы областной администрации Александр Ильин.

С инициативой сделать Липецкую область цифровым социальным регионом, где будут проходить «обкатку» все новые проекты Фонда по цифровизации, выступил заместитель председателя Фонда социального страхования РФ Алексей Поликашин.».

На липецкой площадке участники семинара обсудили свыше 20 тем, поделились опытом работы и представили новые проекты.

Получить услугу независимо от прописки

На ближайшие 3 года Фондом утверждено 26 основных направлений деятельности, особое внимание уделено развитию цифровых сервисов, получению услуг с помощью мобильных устройств. Как пояснил Алексей Поликашин, «сегодня неважно, где находится застрахованный, независимо от прописки он может в любой точке страны получить положенную услугу».

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Зам. председателя ФСС РФ Алексей Поликашин: "Положенную услугу можно получить в любой точке страны независимо от прописки".

Цифровая среда доверия

В стране активно реализуется национальная программа «Цифровая экономика РФ» и проекты Фонда связаны с ее реализацией. Наиболее социально значимый продукт – «Социальный навигатор», он интересен как самому ФСС РФ, так и его партнерам. В это мобильное приложение готовится перевод всей функциональности Личного кабинета.

Говоря о цифровых инновациях в социальной сфере, руководитель Департамента информационных технологий и защиты информации ФСС РФ Андрей Шолкин рассказал, как Фонд видит перспективную модель организации работы с информацией:

- В этой модели будет разделение – сбор, хранение качественной информации – на стороне «хозяев» информации в виде ведомственной организации, реализация и предоставление сервисов получателям услуг – через коммерческие организации-партнеры, которые уже имеют опыт создания сервисных функций и широкую клиентскую аудиторию.

Электронный больничный вместо бумажного листка

Проект «Электронный листок нетрудоспособности» (ЭЛН) доказал свою состоятельность.

- За два года выдано более 11 млн электронных листков нетрудоспособности. Многие сомневались, что проект будет работать в отдаленных территориях, но это оказалось заблуждением, - сообщила руководитель Департамента организации обеспечения страховых выплат ФСС РФ Татьяна Лотоцкая:

Этот проект успешно реализуется в Липецком регионе. Как отметила зам. управляющего ГУ- Липецким региональным отделением ФСС РФ Ирина Бербенцева, «проект стали воплощать с первого дня все 50 государственных медорганизаций региона, все активней подтягиваются и частные. Всего за два года оформлено свыше 270 тыс. ЭЛН, сегодня мы в пятерке лучших в ЦФО».

На основе технологий данного проекта-мультипликатора Фондом планируется перевод большинства документов в электронный вид – например, проект «Электронный родовой сертификат».

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Производственный травматизм в режиме Vision Zero

ФСС РФ присоединился к движению Vision Zero (концепция нулевого травматизма). Но пресловутая роль человеческого фактора еще сильна. Как сообщил руководитель Департамента страхования профессиональных рисков ФСС РФ Игорь Барановский, свыше 50% несчастных случаев на производстве – из-за нарушений правил техники безопасности. Тем не менее за счет профилактических мер за 11 лет число подобных случаев сократилось с 90 тыс до 39 тыс. Показателен пример работы в этой сфере на НЛМК. Руководство комбината активно интересуется передовыми подходами в профилактике производственного травматизма. Здесь повсеместно установлены «алкорамки», стартовал пилотный проект по использованию аппаратов комплексного автоматического обследования физиологических показателей сотрудников.

Опытом работы регионального отделения по снижению производственного травматизма поделилась начальник отдела страхования профессиональных рисков Липецкого регионального отделения ФСС РФ Татьяна Коровина. Она отметила, что в результате предупредительных профилактических мер удельный вес тяжелых и смертельных несчастных случаев сократился на 2%, а число несчастных случаев по причине алкогольного опьянения уменьшилось в 4 раза.

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Итоги 1 полугодия показали положительную тенденцию к снижению производственного травматизма – на 46%.

В ходе 2-го дня семинара участники посетили ОЭЗ «Липецк», ознакомились с организацией охраны труда на предприятиях региона и опытом работы регионального отделения по оказанию государственных услуг.

Владимир КУЛИК. Фото автора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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