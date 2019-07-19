Игорь Артамонов открыл первый в областном центре скейт-парк

В канун Дня города опробовать спортивную площадку в парке Победы собрались около 500 любителей экстремальных видов спорта разного возраста – и юные, и уже опытные скейтеры и роллеры.

«Я очень рад, что здесь так много липчан, которые любят активный отдых, – сказал на открытии Игорь Артамонов. – Важно, чтобы у всех была возможность заниматься любимым видом спорта. Сейчас и в областном центре, и в районах мы завершаем строительство сразу нескольких спортивных объектов. В ближайшее время пригласим жителей области на новые теннисные корты и футбольные площадки. А в следующем году начнем строить бассейны и футбольный манеж».

Как рассказал Игорь Артамонов, проект согласовала с липецкими скейтерами и реализовала имеющая большой опыт столичная компания «Спортивная архитектура». Все, кто занимался созданием скейт-парка, – профессиональные спортсмены. Поэтому они сделали так, чтобы на площадке и начинающие, и опытные скейтеры смогли поддерживать форму и совершенствовать мастерство. Здесь есть стрит-зона, имитирующая элементы, которые можно встретить на городских улицах, разноуровневая горка «Вулкан», парапет для скольжения «Радуга», а также круглая чаша с перепадами «Бассейн».

Скейт-парк выполнен из бетона. Этот вариант долговечнее и надежнее. Все работы заняли один месяц. На втором этапе планируется создание памп-трека для колесных видов спорта. Специальная трасса представляет собой чередование ям, кочек и контруклонов без ровных участков. Третий этап будет включать создание зоны для прогулок и отдыха, а также монтаж освещения. Все это планируется сделать в нынешнем году. Глава региона сообщил: «Общая стоимость проекта составила 18 млн рублей, из которых 10 выделила областная казна, остальные – бюджет Липецка».

Фото предоставлено пресс-службой обладминистрации.