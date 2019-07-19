2019-07-19T11:48:01+03:00
Общество

При поддержке депутатов в Усманском районе восстанавливают старинный храм

Вячеслав Макаров и Павел Путилин провели рабочее совещание в селе Крутченская Байгора
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Председатель законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров и спикер Липецкого облсовета Павел Путилин провели рабочее совещание в селе Крутченская Байгора Усманского района, - сообщает пресс-служба областного совета. Силами благотворителей здесь восстанавливают старинный храм.

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Троицкому храму более двух с половиной столетий. Сначала на этом месте была деревянная церковь. В середине 19 века на пожертвования местных жителей возвели кирпичное здание. Историю прихода селяне называют уникальной. Богослужения здесь проводились даже в самые непростые для православия времена.

Год назад началась его масштабная реконструкция. С этой инициативой выступил спикер законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров. Парламентарий родом из этих мест. Селяне называют его неофициальным попечителем прихода. При поддержке парламентария привлечено 14 млн. частных инвестиций.

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- Я убежден в том, что Троицкий храм в Крутченской Байгоре станет духовным центром не только для всей округи, но для всего района, - отметил Вячеслав Макаров. – Реконструкция длится уже год. Сегодня мы обсудили со строителями, священниками и местными жителями дальнейший ее график. Я благодарен Павлу Ивановичу Путилину за то, что он содействует и помогает с организацией реставрации. К проекту подключается местный бизнес.

Дружба липецких и санкт-петербургских депутатов насчитывает не один год. Между двумя парламентами подписано соглашение о сотрудничестве. Проекты по сохранению историко-культурного наследия и развитию туризма – одно из приоритетных направлений. По словам спикера Липецкого облсовета Павла Путилина, удачными такие дела становятся при объединении усилий власти, бизнеса и общественности.

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- В последние годы в Липецкой области значительно выросло число отреставрированных или вновь построенных храмов, - подчеркнул Павел Путилин.- Очень приятно, что в этой важнейшей работе участвуют наши земляки, которые сейчас живут и работают за пределами области. Они привлекают меценатов и сами активно помогают храмам и сельским поселениям.

На ремонт Троицкого храма в Крутченской Байгоре пока освоено только 6 миллионов рублей. Рабочие возвели новый крест, сейчас штукатурят стены. Прихожане жалуются, что работы идут очень медленно. Подрядчикам поставлена задача ускорить процесс и улучшить качество. Исполнители пообещали завершить реконструкцию к концу сезона. Уже через несколько дней здесь воздвигнут новый позолоченный купол.

Фото предоставлены пресс-службой облсовета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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