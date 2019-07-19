2019-07-19T13:16:19+03:00
Происшествия

В Липецке будут судить маньяка, который расчленил супругов и спрятал тела под полом

Обвиняемый пытался покончить с собой – ему грозит пожизненное [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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Дом, где нашли тела супруговДом, где нашли тела супруговФото: СУ СК РФ по Липецкой области
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В Липецке расследовали жуткое убийство супругов, которое произошло в сентябре 2018 года. Напомним, тогда пропала семья, 38-летний муж и его 36-летняя супруга ушли куда-то в гости и не вернулись. Тревогу забили родственники, супругов искали две недели. Когда к поискам подключился СК, и возбудили уголовное дело, внезапно подозрительно повел себя сосед семьи – 46-летний мигрант из Узбекистана. Выяснилось, что незадолго до исчезновения муж с женой ходили к нему в гости, и когда к мужчине возникли вопросы, он неожиданно сбежал.

Подозрения укрепились, как только следователи пришли к дому сбежавшего соседа на улице Демьяна Бедного – уже рядом с домом ощущался сильный трупный запах. Внутри никого не было, и замок решили сломать. Страшную находку обнаружили под полами, где лежали расчлененные и упакованные в пакеты тела обоих супругов.

Расследование убийства расчлененных супругов.

Еще более ужасающие подробности вскрылись в ходе экспертизы. Оказалось, что маньяк бил и резал семью живьем.

– Следствие считает, что преступление он совершал с особой жестокостью, так как осознавал, что причиненные повреждения влекут острую физическую боль, мучения и страдания супругов, – сообщает пресс-служба СКР.

Через некоторое время изверга нашли в одном из боксов в гаражах, где он пытался покончить с собой. Врачи спасли ему жизнь, после чего заключили под стажу. Сейчас он обвиняется по 1 и 2 частям статьи 105 УК – убийство с особой жестокостью и надругательство над телами.

За все время расследования, он так ничего и не рассказал, только заявил, что невиновен. Но на его одежде нашли кровь убитых, также дали показания свидетели, которые отдыхали в той же компании. Дело передали в суд, мигранту грозит пожизненное.

ИСТОЧНИК KP.RU

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