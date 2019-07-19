2019-07-19T16:10:14+03:00
Общество

За неделю в Липецке и области клещи напали на 16 детей

Акарицидные обработки провели на территории площадью 1 183,39 га
Юлия КЛЮЕВА
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Клещи снова атаковали липчанКлещи снова атаковали липчанФото: Архив "КП"
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За прошедшую неделю в Липецке и области от укуса клещей пострадал 81 человек. 16 из них – дети. По данным пресс-службы Роспотребнадзора, с начала года клещевым боррелиозом заразились 10 человек. При этом 4 из них инфицировали в этом году. Также зарегистрирован 1 завозной случай клещевого энцефалита. Зараженный приехал из Алтайского края.

В лабораториях исследовали 76,6% клещей, присосавшихся к липчанам. 21,3% из них оказались инфицированы клещевыми инфекциями. 15,7% - боррелиозом, 4,9% - гранулоцитарным анаплазмозом, 0,7% - моноцитарным эрлихиозом. В 71% случаев клещи атаковали липчан на приусадебных участках. В 23,5% - на природе. 1,3% случаев относится к паркам. 1,7% - кладбища. 2,5% - другие населенные места.

На всех административных территориях области проведены акарицидные обработки. Всего обработано 1 183,39 га. Специалисты напоминают, что вирус клещевого энцефалита в Липецкой области не циркулирует. Однако, от клещей можно заразиться иксодовым клещевым боррелиозом, гранулоцитарным анаплазмозом, моноцитарным эрлихиозом.

Если к вам присосался клещ, его следует снять и поместить в емкость, откуда он не сбежит. Либо обратиться в поликлинику. А после незамедлительно отправить клеща на проверку в лабораторию. Адреса, по которым они располагаются, можно узнать здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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