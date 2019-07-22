Из 5000 обманутых пайщиков «Капитал Инвест» заявления в полицию написали 1818

В этот понедельник, 22 июля, в здании УМВД по Липецкой области прошел круглый стол с участием пайщиков кооператива «Капитал Инвест», руководитель которого исчез с деньгами вкладчиков в декабре прошлого года.

Руководитель следственной группы следователь по особо важным делам отдела №1 СЧ СУ УМВД России по Липецкой области майор юстиции Екатерина Баранова рассказала, что на данный момент по всей стране потерпевшими по уголовному делу признаны 1 818 пайщиков – это все, кот обратился в полицию с заявлением. Они отнесли в кооператив почти миллиард рублей – 917 млн.

Вместе с тем, у правоохранителей есть данные, что всего вкладчиков было около 5000 человек. Также миллиард – это далеко не окончательная сумма.

Пайщики "Капитал Инвест" встретились в полицииФото: Лия МУРАДЬЯН

Напомним, что центральный офис кооператива располагался в Липецке, но менеджеры работали и в других регионах – в Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Нижегородской, Тульской, Ярославской, Пензенской и Костромской областях, а также в Краснодарском крае Воронежской и Ивановской областях.

Генерального директора и главного бухгалтера «Капитал Инвест» объявили в международный розыск и заочно арестовали. Всех менеджеров допросили, у них в домах прошли обыски, в ходе которых забрали финансовые и юридические документы.

Брифинг с пайщиками Капитал Инвест в УМВД Липецкой области.На вопрос отвечает следователь по особо важным делам отдела №1 СЧ СУ УМВД России по Липецкой области майор юстиции Екатерина Баранова

Сейчас негодующие пайщики требуют от полиции ускорить расследование, вместе с тем большая часть из них даже не написали заявления.

– У многих срок действия договора еще не истек, они не обращались за деньгами и до сих пор не знают, что происходит с кооперативом, – ответила на вопрос «КП-Липецк» Екатерина Баранова. – По каждому новому заявлению проводятся следственные действия.

Полиции в любом случае придется искать каждого пайщика, и чем позже они придут с заявлением, тем дольше будет длиться расследование.

Пайщики "Капитал Инвест" встретились в полицииФото: Лия МУРАДЬЯН

Предполагаемый круглый стол проходил в не совсем ожидаемом формате – следователя заваливали вопросами и возмущенными комментариями, едва давая возможность ответить.

Главный вопрос у пайщиков один – когда им вернут вложенные деньги.

Екатерина Баранова пояснила, что все счета и имущество потребительского кооператива арестованы, общая сумма более 260 млн. рублей. При этом расследование проходит независимо от гражданских судов о возмещении материального вреда. То есть даже если следствие затянется на годы, отсудить свои деньги можно в любой момент.

Также вкладчикам объяснили, что арбитражный суд назначил конкурсного управляющего, который должен следить, как пайщикам возвращают деньги по решению суда.