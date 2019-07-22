2019-07-22T17:53:40+03:00
Происшествия

Из 5000 обманутых пайщиков «Капитал Инвест» заявления в полицию написали 1818

В УМВД по Липецкой области рассказали потерпевшим, как идет расследование
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Пайщики "Капитал Инвест" встретились в полицииПайщики "Капитал Инвест" встретились в полицииФото: Лия МУРАДЬЯН
Изменить размер текста:

В этот понедельник, 22 июля, в здании УМВД по Липецкой области прошел круглый стол с участием пайщиков кооператива «Капитал Инвест», руководитель которого исчез с деньгами вкладчиков в декабре прошлого года.

Руководитель следственной группы следователь по особо важным делам отдела №1 СЧ СУ УМВД России по Липецкой области майор юстиции Екатерина Баранова рассказала, что на данный момент по всей стране потерпевшими по уголовному делу признаны 1 818 пайщиков – это все, кот обратился в полицию с заявлением. Они отнесли в кооператив почти миллиард рублей – 917 млн.

Вместе с тем, у правоохранителей есть данные, что всего вкладчиков было около 5000 человек. Также миллиард – это далеко не окончательная сумма.

Пайщики "Капитал Инвест" встретились в полиции Фото: Лия МУРАДЬЯН

Пайщики "Капитал Инвест" встретились в полицииФото: Лия МУРАДЬЯН

Напомним, что центральный офис кооператива располагался в Липецке, но менеджеры работали и в других регионах – в Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Нижегородской, Тульской, Ярославской, Пензенской и Костромской областях, а также в Краснодарском крае Воронежской и Ивановской областях.

Генерального директора и главного бухгалтера «Капитал Инвест» объявили в международный розыск и заочно арестовали. Всех менеджеров допросили, у них в домах прошли обыски, в ходе которых забрали финансовые и юридические документы.

Брифинг с пайщиками Капитал Инвест в УМВД Липецкой области.На вопрос отвечает следователь по особо важным делам отдела №1 СЧ СУ УМВД России по Липецкой области майор юстиции Екатерина Баранова

Сейчас негодующие пайщики требуют от полиции ускорить расследование, вместе с тем большая часть из них даже не написали заявления.

– У многих срок действия договора еще не истек, они не обращались за деньгами и до сих пор не знают, что происходит с кооперативом, – ответила на вопрос «КП-Липецк» Екатерина Баранова. – По каждому новому заявлению проводятся следственные действия.

Полиции в любом случае придется искать каждого пайщика, и чем позже они придут с заявлением, тем дольше будет длиться расследование.

Пайщики "Капитал Инвест" встретились в полиции Фото: Лия МУРАДЬЯН

Пайщики "Капитал Инвест" встретились в полицииФото: Лия МУРАДЬЯН

Предполагаемый круглый стол проходил в не совсем ожидаемом формате – следователя заваливали вопросами и возмущенными комментариями, едва давая возможность ответить.

Главный вопрос у пайщиков один – когда им вернут вложенные деньги.

Екатерина Баранова пояснила, что все счета и имущество потребительского кооператива арестованы, общая сумма более 260 млн. рублей. При этом расследование проходит независимо от гражданских судов о возмещении материального вреда. То есть даже если следствие затянется на годы, отсудить свои деньги можно в любой момент.

Также вкладчикам объяснили, что арбитражный суд назначил конкурсного управляющего, который должен следить, как пайщикам возвращают деньги по решению суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Руководила закладчиками и общалась с покупателями»: самарская «сбежавшая невеста» работала оператором в ОПГ наркоторговцев
Ксению Аносову не могут найти уже почти две недели, правоохранители рассказали «Комсомолке», за что ее судят и чем она занималась в преступной группировке
Новости 24
В Липецке полиция ищет свидетелей ДТП, в котором умер пешеход
Присяжные попросили у суда снисхождения к липчанину, порезавшего подругу и мужчину
Московский студент продал липчанину фильшивый пропуск на лыжный курорт
Под Липецком рядом с домом нашли артиллерийский снаряд
В зоопарке Липецка у ослов Жорика и Маруси родился малыш
В Липецке залили пеной бюст Сталина и чуть не взорвали дверь офиса коммунистов
Парня, пропавшего после аварии, нашли мертвым в лесу Липецка
В Липецке из приемной Медведева эвакуировали людей
На Дне города липчане оставили после себя 30 тонн мусора
В ДТП с внедорожником и фурой под Липецком пострадали 4 человека
В Липецке на 2 дня ограничат продажу алкоголя
Телефонный мошенник из Липецка обманул мужчину в Камчатском крае
Двое мужчин промышляли кражами велосипедов в Липецке
В День города над Липецком кружили воздушные шары
В Липецкой области пропала 58-летняя женщина со шрамом на левой руке
В Липецке пенсионер ушел в лес и пропал
Концерт «Black Star» в Липецке завершился 5-минутным салютом
Под Липецком мужчина выплатил 200000 рублей долга по алиментам, когда ему запретили садиться за руль
В День города в Липецке прогреется до +28 градусов
Липецкий адвокат получил реальный срок за обещание «купить» клиенту условный
В Липецке женщина вытащила у пенсионерки кошелек с деньгами
Из-за короткого замыкания в Липецке эвакуировали автовокзал
Под Липецком угонщик дал взятку инспектору, поймавшего его
ЛГЭК начал общаться с липчанами через Instagram
В Липецке автобус налетел на бордюр и напугал пассажиров
При поддержке депутатов в Усманском районе восстанавливают старинный храм