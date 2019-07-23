Игорь Артамонов принял участие в совещании Правительства РФ о стимулировании экспорта сельхозпродукции

Врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов принял участие в совещании, которое в Курской области провел Председатель Правительства России Дмитрий Медведев. Речь шла о стимулировании экспорта сельхозпродукции.

Это очень важное направление, потому что агропромышленный комплекс растет быстрыми темпами, подчеркнул на совещании Дмитрий Медведев. Он отметил, что сейчас в стране самый широкий выбор продуктов российского производства. И сельхозпроизводители не только хотят, но и могут выходить на иностранные рынки. В совещании, которое прошло на площадке Курского мясоперерабатывающего завода, приняли участие вице-премьер Алексей Гордеев, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, представители профильных федеральных органов исполнительной власти, главы регионов.

Согласно майскому указу Президента России Владимира Путина, экспорт продукции агропромышленного комплекса к 2024 году должен увеличиться до 45 млрд долларов. Во исполнение указа Правительство РФ начало реализовывать федеральный проект «Экспорт продукции АПК» (входит в состав национального проекта «Международная кооперация и экспорт»). Он, в частности, предполагает создание единой отраслевой системы продвижения и позиционирования сельхозпродукции на внешних рынках. Также планируется разработать отраслевые зонтичные бренды, которые позволят дифференцировать продукцию, повысить ее узнаваемость и добавленную стоимость на международном рынке, сообщает ТАСС.

«Пока 90% экспорта нашей области это металлургия, и ситуацию надо менять, - прокомментировал итоги работы врио главы региона Игорь Артамонов. - За первое полугодие мы экспортировали продукции АПК на 156 млн долларов. Плюс 12% по сравнению с прошлым годом. Большая часть - это зерновые, на втором месте - растительные масла. В рамках регионального проекта к 2024 году должны увеличить объемы экспорта в три раза, до 450 миллионов долларов.

Часто мне пишут владельцы небольших ферм, что им тяжело конкурировать с крупными холдингами. Я предложил правительству вовлекать мелких фермеров в систему экспортных поставок. Для этого потребуется отработать взаимодействие с РЖД, элеваторами, перевозчиками, контролирующими ведомствами.

Необходимо увеличить объемы продукции высокого передела. Мы не должны быть только ресурсной базой, зависящей от цен на зерновые. Надо развивать переработку и производство готовой продукции. Это повлечет развитие агропромышленного комплекса и создание новых рабочих мест».

Фото предоставлено пресс-службой обладминистрации.