Студенческие отряды Липецкэнерго - на страже безопасного детства

Бойцы студенческого отряда филиала «Россети Центр Липецкэнего» провели урок электробезопасности для ребят, отдыхающих в детском оздоровительном лагере «Елочка». Молодые энергетики рассказали детворе, когда электричество может быть опасным, если не соблюдать правила обращения с ним. Ребята узнали, какую угрозу представляют неисправные электроприборы и оголенные провода, почему нельзя подниматься на опоры, приближаться к подстанциям и оборванным проводам, рыбачить под линиями электропередачи и играть вблизи них. Стройотрядовцы также продемонстрировали приемы оказания первой помощи пострадавшему от воздействия электрического тока, показали обучающий тематический мультфильм и разобрали значение предупреждающих знаков. А закрепили полученные знания участники урока в викторине на знание правил электробезопасности. На память о встрече каждому ребенку энергетики подарили яркие и полезные сувениры.

- Электрический ток: друг или враг? Он дает нам свет и тепло. Он наш незаменимый помощник в жизни. Но от поражения электрическим током ежегодно страдает немало людей. Особенно рискуют дети, которые мало знают об опасности игр вблизи энергообъектов и в быту. Поэтому работа по профилактике электротравматизма так важна и ее необходимо проводить системно, - отметила командир студенческого энергетического отряда «Искра» Екатерина Панарина.

До конца лета в Липецкэнерго запланировано еще порядка более сорока мероприятий по электробезопасности.

*- С июня 2019 года все компании магистрального и распределительного электросетевого комплекса в корпоративных и маркетинговых коммуникациях, а также на всех носителях фирменного стиля будут использовать новое название, содержащее торговый знак «Россети» и региональную или функциональную привязку.

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