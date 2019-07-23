Под Липецком остановился завод электродвигателей – рабочим не заплатили 20 млн. рублей

В Липецкой области электродвигателей задолжал рабочим крупную сумму по зарплате. Как сообщает СКР региона, задолженность ООО «Генборг» перед работниками составила более 20 млн. рублей. 197 рабочих оказались в непростой ситуации – помимо того, что им не платили зарплату с февраля этого года, так теперь еще и производство на предприятии остановилось. Люди остались без денег и без работы, из-за простоя рабочие сидят дома.

По факту невыплаты зарплат возбудили уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК. Из-за чего образовались долги, выясняет следствие. На имущество предприятия наложили арест. На встречу с рабочими в Усманский район приехали руководитель управления СКР по Липецкой области генерал-майор Евгений Шаповалов, а также прокурор и глава района.

Руководитель регионального СКР рассказал рабочим, как продвигается расследование и что делается, чтобы людям быстрее вернули долги.

– С целью возмещения ущерба арестовано имущество предприятия стоимостью более 15 миллионов рублей, – сообщил рабочим Евгений Шаповалов. – Кроме того, в рамках расследования уголовного дела установлена личная собственность директора ООО «Генборг» на 4.5 млн. рублей, в связи с чем следователь ходатайствует о ее аресте.

Встреча с работниками завода в УсманиФото: СУ СК РФ по Липецкой области

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, прокурор потребовал через суд взыскать с работодателя все долги по зарплате. Также прокуратура контролирует, как будет исполнятся решение суда. Кроме этого отдельно государственная инспекция труда за невыплату зарплат возбудила административное дело.

Но людям по-прежнему не на что жить. Поэтому глава района Владимир Мазо привел на встречу представителей местных сельскохозяйственных и других организаций, которые рассказали о имеющихся у них вакансиях. Чиновник уверил, что со всеми договорился и для работников есть вакансии токарей, фрезеровщиков, швей, инженеров и другие специальности.

По данным пресс-службы СКР региона, всего с начала года по невыплате зарплат возбудили 12 уголовных дел, одно дело направили в суд, пять прекратили после полной выплаты. По всем уголовным делам в регионе рабочим вернули более 50 миллионов рублей зарплаты, имущество должников арестовали на 260 миллионов рублей, из которых покроют весь ущерб, включая моральный.