2019-07-23T16:58:57+03:00
Общество

Игорь Артамонов подал в избирком документы о прохождении муниципального фильтра

Игорь Артамонов собрал 171 подпись в 19 муниципальных образованиях
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Сегодня врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов представил в облизбирком необходимый пакет документов для регистрации в качестве кандидата на должность главы администрации региона.

По действующему областному законодательству претендентам на должность главы региона для прохождения муниципального фильтра необходимо собрать не менее 163 и не более 171 подписи. В их числе должно быть не менее 40 подписей депутатов районных и городских советов. При этом необходимо, чтобы кандидату оказали доверие как минимум в 15 районах и городских округах.

Избирательная комиссия приняла от Игоря Артамонова список лиц, которые его поддержали, - 171 подпись в 19 муниципальных образованиях; первый финансовый отчет кандидата; письменное уведомление, что он не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не владеет и не пользуется иностранными финансовыми инструментами.

Кандидат также подал сведения о трех кандидатурах для наделения в будущем одной из них полномочиями члена Совета Федерации от Липецкой области. Это действующий сенатор и бывший губернатор области Олег Королев, депутат горсовета предприниматель Александр Афанасьев и мэр Липецка Евгения Уваркина.

С сегодняшнего дня избирательная комиссия Липецкой области начинает проверку представленного пакета документов. Эта процедура может длиться до 10 дней. Окончательный список кандидатов, фамилии которых войдут в бюллетень для тайного голосования, станет известен не позднее 2 августа.

Выборы главы администрации Липецкой области состоятся 8 сентября 2019 года.

Ранее необходимый пакет документов предоставили лидер партии «Справедливая Россия» Лариса Ксенофонтова и выдвинутый на пост главы региона Липецким региональным отделением политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» Андрей Григорьев.

Фото предоставлено пресс-службой обладинистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
«Шевроле Камаро» с иностранными номерами повисла на бордюре в Липецке
Липецкий ОМОН следил за порядком на фестивале «Нашествие»
Мошенники из Липецка обманули фирму в Мордовии на 200 000 рублей
Спасатели предупреждают липчан о сильной грозе
Игорь Артамонов подал в избирком документы о прохождении муниципального фильтра
Горожане могут набирать минеральную воду в бювете Липецкого курорта
За полгода в Липецкой области наркодилеры отмыли через криптовалюту 1.5 млн. рублей
Липчане могут получить бесплатную путевку в Москву на двоих
Под Липецком нашли подростков, пропавших из лагеря
Оскверненный вандалами бюст Сталина в Липецке стоит незаконно
Липчане пожаловались в СКР на зарплату медсестер ниже прожиточного минимума
В Липецке поймали браконьера с 50-метровой рыболовной сетью
В день бокса в Липецке ушел из жизни заслуженный тренер России
Сбербанк проанализировал занятость в малом и среднем бизнесе
Липчанку, задолжавшую 30000 рублей налогов, не выпустили за границу
Новый Глава Липецкой митрополии прибыл в Липецк
Под Липецком ВАЗ врезался в иномарку: пострадала женщина
Игорь Артамонов принял участие в совещании Правительства РФ о стимулировании экспорта сельхозпродукции
Двое подростков пропали из лагеря под Липецком
В Липецке полиция ищет свидетелей ДТП, в котором умер пешеход
Присяжные попросили у суда снисхождения к липчанину, порезавшего подругу и мужчину
Московский студент продал липчанину фильшивый пропуск на лыжный курорт
Под Липецком рядом с домом нашли артиллерийский снаряд
В зоопарке Липецка у ослов Жорика и Маруси родился малыш
В Липецке залили пеной бюст Сталина и чуть не взорвали дверь офиса коммунистов