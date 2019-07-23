Игорь Артамонов подал в избирком документы о прохождении муниципального фильтра

Сегодня врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов представил в облизбирком необходимый пакет документов для регистрации в качестве кандидата на должность главы администрации региона.

По действующему областному законодательству претендентам на должность главы региона для прохождения муниципального фильтра необходимо собрать не менее 163 и не более 171 подписи. В их числе должно быть не менее 40 подписей депутатов районных и городских советов. При этом необходимо, чтобы кандидату оказали доверие как минимум в 15 районах и городских округах.

Избирательная комиссия приняла от Игоря Артамонова список лиц, которые его поддержали, - 171 подпись в 19 муниципальных образованиях; первый финансовый отчет кандидата; письменное уведомление, что он не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не владеет и не пользуется иностранными финансовыми инструментами.

Кандидат также подал сведения о трех кандидатурах для наделения в будущем одной из них полномочиями члена Совета Федерации от Липецкой области. Это действующий сенатор и бывший губернатор области Олег Королев, депутат горсовета предприниматель Александр Афанасьев и мэр Липецка Евгения Уваркина.

С сегодняшнего дня избирательная комиссия Липецкой области начинает проверку представленного пакета документов. Эта процедура может длиться до 10 дней. Окончательный список кандидатов, фамилии которых войдут в бюллетень для тайного голосования, станет известен не позднее 2 августа.

Выборы главы администрации Липецкой области состоятся 8 сентября 2019 года.

Ранее необходимый пакет документов предоставили лидер партии «Справедливая Россия» Лариса Ксенофонтова и выдвинутый на пост главы региона Липецким региональным отделением политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» Андрей Григорьев.

Фото предоставлено пресс-службой обладинистрации.