Награды от государства, Авраам Руссо, файер-шоу и Хор Турецкого – НЛМК отпраздновал День металлурга

Как известно, первый чугун на НЛМК получили 7 ноября 1934 года - эта дата и стала днем рождения комбината. В юбилейный год свой профессиональный праздник металлурги отметили с грандиозным размахом - увлекательные массовые мероприятия, концерты с участием мировых звезд и массовые праздники проходили в течение всей недели.

В праздник юбилярам положено принимать подарки, но, как и прежде, их дарил сам НЛМК. Так, помимо выступления звездных коллективов липчане получили в подарок уникальный Парк металлургов.

В праздничных мероприятиях по случаю дня металлурга принимали участие не только сотрудники и ветераны НЛМК, но и жители города и региона - всего около 100 000 человек.

Ветеранов НЛМК поздравили выступлением любимых артистов и грандиозным файер-шоу

Серия концертов началась 17 июля со стадиона «Металлург», где собрались не только ветераны металлургического комбината, но и со всей области. Перед тружениками выступили ВИА «Самоцветы». Перед началом концерта к ветеранам НЛМК обратился врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов.

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- 85 лет с момента выплавки первого чугуна - эту дату сложно переоценить, - сказал Игорь Артамонов. - За этими цифрами большой труд основателей, директоров и всех работников предприятия. Я не так давно в Липецке, но уже знаю, с каким придыханием горожане произносят имя Ивана Франценюка. Это настоящий человек-легенда, много сделавший и для комбината, и для всего города. Также я знаю, что Липецк и комбинат неразделимы. НЛМК во многом помогает как городу, так и всей области.

Также к ветеранам обратились управляющий директор НЛМК Сергей Филатов и председатель профсоюзной организации предприятия Василий Литовкин.

- Этот год для нас юбилейный вдвойне: 65 лет исполнилось со дня образования Липецкой области и 85 - со дня выплавки первого чугуна, - обратился к труженикам Сергей Филатов. - Нам есть чем гордиться. Так, в 2013 году комбинат впервые превысил объемы производства, которые были до того, и рекордные показатели вывели предприятие в локомотивы России. Сегодня хочу поблагодарить ветеранов НЛМК за их вклад в развитие, а нынешних сотрудников - за их труд и готовность идти вперед. Надеюсь, что вместе мы добьемся новой цели - сделать комбинат одним из ведущих мировых лидеров.

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В этот вечер на стадионе собралось около 8000 человек - это люди, которые посвятили жизнь металлургии, кто возводил цеха и доменные печи, кто заново отстраивал завод в тяжелые послевоенные годы.

Ветеран НЛМК Валерий Черешнев встретил на стадионе бывших коллег и старых друзей.

- «Самоцветы» выступили красиво, давно хотел увидеть их вживую, - рассказал Валерий Александрович. - На концерт я пришел с женой и внучкой. Очень рад был встретиться с приятелями, увидел старого друга. Кроме концерта я получил от завода полезные подарки, и салют был в конце очень красивый. Отрадно, что НЛМК про нас не забывает.

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Помимо самого ансамбля для ветеранов НЛМК подготовили яркую программу, куда вошло театрализованное представление рассказывающее о том, как создавался и развивался комбинат. Также на стадионе выступили чемпионы России по чирлидингу из Чебоксар. Шоу транслировалось на большие экраны на Липецком городище, в Ельце и Данкове.

Праздник на стадионе завершился файер-шоу, на фоне которого отгремел салют.

НЛМК подарил липчанам выступление Авраама Руссо в парке Победы

Еще одним грандиозным подарком стал концерт Авраама Руссо, который прошел 18 июля в парке Победы. Концерт ждали с нетерпением. В парк пришло небывалое количество людей - около 40 000 человек.

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Перед выступлением певца зрителей поздравили с днем металлурга руководители области, города и НЛМК. Председатель благотворительного фонда НЛМК «Милосердие» Евгения Донских заметила, что начинать массовые гулянья металлургов с парка Победы уже стало ежегодной традицией. Мэр города Евгения Уваркина заинтриговала липчан, что впереди еще много сюрпризов, которые город подготовил совместно с НЛМК.

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Многочисленные фанаты пели вместе с Авраамом Руссо и делали селфи. Кто-то получал двойное удовольствие - катался на каруселях и наслаждался концертом. Не меньший интерес публики вызвало выступление коллектива Bravis Brass Band - музыканты исполнили на духовых и ударных свои кавер-версии популярных хитов и старых советских шлягеров.

Лучшие металлурги получили государственные награды

Главное для работников НЛМК событие состоялось в театре драмы имени Льва Толстого, где лучшие металлурги получили государственные награды. Рабочим передали поздравление от премьер-министра Дмитрия Медведева, а затем для вручения государственных наград на сцену театра вышли врио губернатора Игорь Артамонов, президент Группы НЛМК Григорий Федоришин и управляющий директор НЛМК Сергей Филатов.

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- Так совпало, что в этом году мы отмечаем 65 лет Липецкой области и 85 лет НЛМК. И мы можем гордиться своей областью и металлургами. Наши работники - это фундамент, который все объединяет, - сказал Игорь Артамонов. - Спасибо НЛМК, который задает тон и показывает хороший пример по уровню зарплат, по организационной культуре, по экологическим стандартам и по стандартам безопасности. Успехов вам, металлурги, и с праздником.

Обращаясь к металлургам, Григорий Федоришин отметил, что люди всегда остаются основным богатством НЛМК.

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- Я пришел работать в компанию десять лет назад, и первое, что мне тогда сказали, что во все времена главная ценность компании - это люди, - рассказал Григорий Федоришин. - И я никогда об этом не забываю. Да, НЛМК славится развитием технологий, но наша задача - давать людям возможность работать в комфортных и безопасных условиях. Сегодня мы вручаем награды лучшим сотрудникам и выдающимся людям города и области. Я хочу поблагодарить вас за вашу работу, за отношение к этой работе, за упорный труд и инициативность. Вы - богатство НЛМК.

Награды от государства получили 23 металлурга. У каждого из них многолетний трудовой стаж на комбинате, поощрения за высокие показатели, эффективную работу, за внедрение новых технологий и реализацию проектов.

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После официальной части на сцену вышел знаменитый на весь мир Хор Турецкого. Перед выступлением артисты побывали на территории комбината и увидели доменную печь «Россиянка». Увиденное вдохновило вокалистов настолько, что они посвятили металлургам песню, которую написали после экскурсии по НЛМК.

- Мы сегодня стоим здесь вместе с лучшими представителями города Липецка, - сказал художественный руководитель и арт-директор Хора Михаил Турецкий. - Масштабы успеха поражают. Вы только вдумайтесь, 12 000 тонн чугуна в сутки - это супердостижение и гордость страны. Безоговорочное лидерское производство.

В завершение праздника НЛМК подарил липчанам выступление группы «Градусы»

Завершилось грандиозное празднование на площади Петра Великого, где первые лица области и города также поздравили липчан с Днем города и Днем металлурга. Кульминацией праздника стало вечернее выступление группы «Градусы», которую также пригласил НЛМК. Липчане танцевали под любимые хиты подпевали артистам.

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Перед выступлением «Градусов» людей поздравили Игорь Артамонов, мэр города Евгения Уваркина и управляющий директор НЛМК Сергей Филатов.

- Вам понравилось? - спросил врио губернатора, и толпа отозвалась громким «Да!» и аплодисментами. - Хочу поздравить вас с Днем города и поблагодарить наших партнеров - НЛМК. За последние годы это, наверное, один из самых больших для нас праздников. Мы подготовили его специально для вас совместно с металлургическим комбинатом.

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Мэр Липецка также поблагодарила липчан и металлургов.

- Спасибо вам, дорогие жители, - обратилась к собравшимся Евгения Уваркина. - Спасибо нашим предкам, которые создали для нас серьезный фундамент - металлургический комбинат. Мы уверены, что вместе с вами, вместе с жителями, вместе с комбинатом мы способны делать город все лучше и лучше.

- НЛМК является локомотивом развития промышленности, области и России, - сказал Сергей Филатов. - Липчанам есть чем гордиться: на комбинате внедрены новейшие технологии, проведена модернизация производства. Комбинат вкладывает в развитие миллиарды долларов, и результат налицо. Мы являемся № 1 в отечественной черной металлургии и продолжаем наращивать объемы. Это позволяет нам не только модернизировать предприятие, а также улучшать экологию и делать воздух чище.

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После концерта липчан ждал еще один подарок от НЛМК - небывалый фейерверк, который озарил площадь Петра с трех сторон. Столбы разноцветных огней поднимались вверх над дворцом молодежи «Октябрь», Арбитражным судом и над памятником Петру Первому.

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Лия МУРАДЬЯН. Фото автора и пресс-службы НЛМК.