«Раненбургское застолье» ждет гостей 26-27 июля

Гастрономический фестиваль «Раненбургское застолье» в Чаплыгине приглашает гостей в город Чаплыгин 26 и 27 июля. Организаторы обещают насыщенную программу и кулинарное изобилие.

Фестивальные площадки – цветочная, кукольная, школа поварёнка, шатёр чудес и выставка ремесленников – откроются вечером 26 июля. Затем состоится детский праздник водных фонариков. Завершится первый фестивальный день кинопоказом под открытым небом.

По словам врио главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова, в субботу пройдут основные праздничные мероприятия: театрализованное шествие исторических персонажей и участников фестиваля, выступления артистов, гармонистов и частушечниц, народные игры и забавы, выставки из фондов музеев и частных коллекций, сувенирные ряды, мастер-классы от ремесленников.

В тени городского парка в печах, на кострах, вертелах и мангалах в котлах, чугунах и даже тыквах лучшие повара района займутся приготовлением фирменных угощений по старинным рецептам бабушек и прабабушек. Вдоль центральных улиц города свои обжорные ряды выставят 22 сельских поселения. Это целая реконструкция сельского уклада жизни. Изюминкой праздника является пирог с символикой фестиваля, который с каждым годом «подрастает» на 1 метр.

Завершат фестивальный день вечерняя шоу-программа и праздничный салют.

В прошлом году «Раненбургское застолье» посетили 17 тысяч человек.

Игорь Артамонов напомнил, что в 2015 году фестиваль получил Гран-при и был признан лучшим гастрономическим событием в России по мнению экспертов Национальной премии в области событийного туризма. «Подобные фестивали – это место притяжения большого количества туристов, а развитие внутреннего туризма в Липецкой области – одно из приоритетных направлений последние несколько лет», - подчеркнул глава региона.

«Мы приглашаем всех принять участие в празднике. Нужно проводить больше подобных мероприятий. Люди отдыхают, веселятся, в целом получают положительные эмоции и впечатления», - сказал Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой обладминистрации.