13 тысяч «умных» счетчиков установил филиал «Россети Центр Липецкэнерго»

Счетчики «Фобос» сейчас устанавливают энергетики в Липецком, Грязинском, Добровском, Елецком, Лев-Толстовском и Чаплыгинском районах. К концу года на сетях региона их будет больше 22 тысяч. Так, например, в Чаплыгинском районе система интеллектуального учета смонтирована полностью. Две с половиной тысячи счетчиков установлены на опорах в точках отвода провода к частным домам.

- Я конечно сначала не доверяла этому прибору. Думала, вдруг показания будут выше привычных. Но мне дали пульт, на котором видно, сколько насчитал новый счетчик на столбе, я со своим старым сверяла - всё в порядке, - рассказывает жительница Чаплыгина Екатерина Макаркина.

Каждому потребителю действительно выдается пульт, на котором видно, сколько он израсходовал энергии, а также напряжение в сети и мощность электроэнергии. Затраты по установке приборов учета, на приобретение пультов несет Липецкэнерго, никаких дополнительных расходов со стороны жителей не требуется. С момента ввода в эксплуатацию сплит-счетчика показания именно этого прибора будут применяться при расчетах. Счетчик, который ранее был установлен потребителем, может остаться у него.

- У этого счетчика множество достоинств. Потребитель бесплатно получает новый прибор учёта с высоким классом точности, межповерочным интервалом 16 лет и сроком эксплуатации не менее 32 лет. Он может бесплатно использовать автоматическую защиту от перепадов напряжения. И, наконец, клиент может самостоятельно выбирать наиболее выгодный тариф: одноставочный или день/ночь. Это три основных критерия качества счетчиков «Фобос», - рассказал начальник управления учета электроэнергии филиала «Россети Центр Липецкэнерго» Вадим Негробов.

Также в списке достоинств сплит-счетчиков энергетики называют удобство снятия показаний – прибор учета делает это автоматически. Таким образом, он гарантировано защищает потребителей от высоких начислений в счете из-за ошибки при передаче показаний.

Жители Липецкой области, которым установили умный счетчик, освобождаются от обязанности поверки прибора учёта, так как их будет теперь эксплуатировать Липецкэнерго. Кроме того, энергетики берутся самостоятельно и очень оперативно восстанавливать работоспособность прибора учёта в случае возможного сбоя. На любые вопросы, связанные с установкой счетчика «Фобос» ответ можно получить по телефону прямой линии энергетиков 8 800 50 50 115. Звонок бесплатный, служба работает круглосуточно.

*- С июня 2019 года все компании магистрального и распределительного электросетевого комплекса в корпоративных и маркетинговых коммуникациях, а также на всех носителях фирменного стиля будут использовать новое название, содержащее торговый знак «Россети» и региональную или функциональную привязку.

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